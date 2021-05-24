商界擬提供自助餐、儲值車票「谷針」　林健鋒：萬事俱備只欠東風

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-24 11:14

本港新冠疫苗接種率一直偏低，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒早前表示，正推動工商界向已接種疫苗人士提供獎賞，包括免費機票、酒店住宿、自助餐及主題樂園入場券、海洋公園和昂坪360門票等等。 林健鋒今日（24日）早上於港台節目上指，已經接觸多個業界人士，他們都很願意提供優惠作為打針的誘因，包括計劃向已打針的市民提供自助餐及儲值車票等優惠，目前反應正面，形容現時「萬事俱備，只欠東風」，尚待和業界及政府商討執行細節。

指商場、戲院亦願意提供優惠

林健鋒指，現時香港在防疫工作上已算做得不錯，惟疫苗接種率上要急起直追，他早前接觸工商界朋友，很多人都表示願意出一分力，因此正推動工商界，向已接種疫苗的市民提供優惠，包括機票、住宿、自助餐等。他指，機管局早前向各航空公司，耗資20億元，買下50萬張機票，建議可送部分給已接種的市民，到內地、亞洲一些疫情已受控的城市，機管局現時持開放態度，可以商量。

他又指，酒店業界、海洋公園、昂坪360方面都願意提供一定數量的門票；最新消息指，一些商場、戲院業界都很樂意提供一些購物優惠、電影票等。至於有意見提到，政府可為接種疫苗舉行「大抽獎」，林健鋒認為執行上太過複雜，個人不太贊同，但政府可為接種疫苗市民一次過發放5千元的電子消費券作為鼓勵。

林健鋒。（資料圖片/羅君豪攝）

林健鋒指，以上「谷針」的建議都是希望拋磚引玉，會繼續和工商界朋友、特區政府商量，由於已打針的紀錄只有政府知道，所以一定要和政府聯絡，執行細節方面要再談談，形容現時「萬事俱備，只欠東風」，等待和業界及政府坐下來仔細商討。他又指，希望盡快可和內地實行「大灣區商務氣泡」。

被問到提供優惠「谷針」的效用，林健鋒說，明白有市民聽到關於接種疫苗後的一些負面新聞後有擔憂，但認為接種的好處始終多於壞處，政府宣傳方面政府要再加把勁，身邊認識的朋友打針後都完全無事，最多針口有短暫的疼痛，最終檢驗抗體時效果也不錯。他指，如果市民真的擔心打針的風險，可先諮詢家庭醫生的意見。他笑言，有些朋友原先血壓沒有任何問題，但打針時因緊張血壓驟升，呼籲市民放鬆一點。