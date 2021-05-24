廣東省回港易「彈弓手」　麥美娟批官員不諳內地實況、欠人性化

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-24 10:50

特區政府前日（22日）下午公布由於廣東省錄得一宗新冠肺炎確診個案，當地將改列為「中風險」地區，翌日起不能透過「回港易」計劃返港。消息公布後引起建制陣營不滿，全國政協副主席、前特首梁振英隨即在社交網開火。同日晚上政制及內地事務局發稿轉軚，改口稱廣東省未被列為「中風險地區」，「回港易」計劃的安排會暫維持不變。 工聯會立法會議員麥美娟今早（24日）在港台節目上表示，今次事件反映特區官員執行政策時不了解背後的影響，對內地情況亦欠缺理解，只會按機制、按數字辦事，不懂人性化處理。

指內地健康碼技術成熟 個案不易走漏

麥美娟指，當日衞生署衞生防護中心公布叫停的消息後，馬上收到在內地的港人求助，問到底是廣州還是廣東省受影響，她問過食衞局及政制局的官員，雙方都分別表示那是廣東省，她當時的反應是「吓？」，質疑指印度較早前疫情大爆發，政府都沒那麼快即時「熔斷」航班，為何廣州有一宗個案，就要即時叫停。

她指即日收到大量在佛山、潮州、深圳的港人查詢，不明白為何回港不用經過廣州，卻要一併受影響，而當中很多人已預約稍後的日子回港，如此一來行程可能受影響、非常著急。到同日晚上，官員才通知她已修改做法。

麥美娟認為，是次事件反映特區政府官員不了解內地情況，內地只要出現一宗個案，當局已立即大規模篩查，未有任何爆發，質疑特區政府不掌握情況，反問官員之間互相溝通是否足夠。她又指，內地健康碼的技術十分成熟，只要身處社區附近有確診個案，健康碼會立即「轉色」提醒，因此不用擔心容易走漏的問題。

麥美娟。（資料圖片）

批官員只看數字不看實情

被問到之前對於安徽、遼寧的做法都是以省為單位，官員是否也是「按機制辦事」，麥美娟指，這正正反映過去一年多疫情發生後，為何措施出台後經常被罵，因為官員「只會看數字、看機制，不看實情、不會人性化考慮」，質疑官員是否貼地和了解實況，廣東省叫停「回港易」會影響很多市民。

她希望，經過今次事件可提醒官員，日後進行關於跨境往來、通關的工作時，應先了解更多資料。