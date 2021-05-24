醫護接種率僅三成　陸頌雄提「谷針」新招：打針後寫落Appraisal

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-24 14:23

立法會與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會今日（24日）召開第9次會議，席間多名議員關注到，政府有何方法「谷針」，鼓勵更多市民接種新冠疫苗。其中，工聯會陸頌雄建議局方要求醫管局，對於已接種的醫護人員，將之寫在年度評核（appraisal）中，暗示接種疫苗紀錄將影響日後升遷。

葛珮帆稱「谷針」要「一手硬一手軟」

會議期間，多名議員關注疫苗接種狀況。陸頌雄指，有疫苗接種中心的工作人員初步確診，其自身未有打針，令人關注到身為抗疫最前線的醫護人員接種狀況。他提到官員和議員已帶頭接種，醫護人員明明是專家、專業人士，理應很清楚接種疫苗的好處遠遠大於風險，但據醫管局數字，目前已接種新冠疫苗的員工佔全職人數的三成，數字仍然不理想。「照計醫護人員絕對有專業知識，識得睇文獻，知道疫苗對於防疫極度重要個喎，唔會受謠言影響架嘛！」

他建議，局方應有更有力的措施，鼓勵醫護人員接種疫苗，「你要照顧病人，係緊密接觸，自己都唔接種，點講得通呀？」陸頌雄又引述一些「朋友」的建議指，除了疫苗假期外，也可將之列入年度評核：「注射嘅同事，佢對防疫有貢獻呀嘛係咪？喺佢哋今年嘅appraisal嗰度，寫個remark『因為支持抗疫工作，注射咗疫苗』，有個記錄喺度。咁冇注射嘅，就當然冇咁嘅記錄啦。」他未有直接說明這個「記錄」的具體作用。

▼林鄭與司局長打針情況▼

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食物及衞生局副局長徐德義回應指，政府一直用盡腦筋，想方設法鼓勵市民接種疫苗，醫管局專家也會向媒體提供資訊，指什麼情況下才不適合接種。陸頌雄插口道，徐所指的是針對普通市民的宣傳，但醫護肯定熟悉這些資訊，認為局方應與醫管局研究強力的措施。

全國政協副主席梁振英昨晚在社交網表示，打針是公民責任，除要考慮提供獎賞誘因外，也要讓繼續拒絕接種疫苗的人「付出代價」。民建聯葛珮帆在會上提出類似論調，指現時一般市民的接種率也不理想，政府「谷針」也須「一手硬一手軟」，「和稀泥式」推動達不到效果，既有獎勵亦有懲罰機制，例如研究在某個時間後市民打針就要自費、有什麼地方如不打疫苗就不能前往或一些活動不能參與等等。

徐德義：對回港易訊息混亂感「唔好意思」

會上多名議員關注到廣東省回港易計劃「彈弓手」的問題，徐德義表示，會繼續和政府各有關部門以及內地政府保持溝通，希望訊息可更準確發放，對於一些訊息讓市民感到不便、混亂感到「唔好意思」，重申政府會因應相關地點的疫情、個案上升速度、當地政府防疫能力等因素作決定。

自由黨邵家輝問到，到底是哪些同事決定叫停或重開回港易計劃。徐德義指，回港易計劃是由政制及內地事務局統籌和宣布細節；委員會主席蔣麗芸再追問是哪個部門作決定，徐德義略顯「口窒」，未有正面回應。