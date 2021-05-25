林鄭：暫停廣東回港易不合比例　內部調整非因外面壓力或某人言論

撰文： 彭焯煒 羅家晴 林劍 最後更新日期： 2021-05-25 10:45

政府日前一度暫停廣東省回港易安排，6小時後「彈弓手」撤回，引發混亂，特首林鄭月娥今日（25日）出席行政會議前表示，有關決定「不合比例」，政府於是作內部自我調整，強調非因「外面壓力」或某人言論，她著記者「問埋今日唔好再問」。 至於通關問題，林鄭稱仍在商討之中，內地沒有定出標準，她認為離不開本港疫情要控制好，達致「清零」目標，以及提高疫苗接種率。她又稱，考慮讓前線公務員接種疫苗後享有假期，稍後公布細節，但不會由政府牽頸搞大抽獎「谷針」。 至於前特首梁振英提出重設文化局，林鄭稱現時流行意見領袖（KOL），她不會具體評論。

計劃讓前線公務員接種後享假期 拒由政府搞大抽獎

【10:35】至於政府會否提供經濟誘因，鼓勵市民接種疫苗？林鄭稱，希望主要由私人機構和僱市提出，認為政府應該要在政策方面推動。她認為政府要做的是確保有疫苗的供應，以及方便市民接種，強調兩者政府已經滿足到市民的需要。

林鄭又指，下一步將計劃讓有關職業要定期檢測的人士，在接種疫苗後豁免強制檢測，包括前線的公務員，強調他們接種後可獲有假期。對於派現金、實物等，林鄭認為由特區政府提出並不適合，甚至可能會有反效果。

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林鄭：每日有區議員辭職 待穩定後公布宣誓安排

【10:26】《香港01》早前報道指，涵蓋區議員的完善公職人員宣誓條例通過後，政府可能會DQ曾借出辦事處作初選票站的區議員。林鄭未有正面回應，僅說當條例通過後，政府需執行有關安排，強調區議員屬於公職人員，需要宣誓，政府正處理有關宣誓安排，而宣誓內容及模式已在條例寫得很清楚，由於現時每日都有區議員辭職，政府須待情況穩定後才公布區議員宣誓安排。

對於梁振英指通關非「谷針」誘因，林鄭強調接種疫苗有很多好處，在全世界都是一樣，而在剛舉行的世衛年度會議上，聯合國秘書長亦強調，各國要共同努力令全世界人民都可以接種疫苗，才能徹底解決新冠疫情。

至於港台《鏗鏘集》其中一集題材與保釣有關，節目訪問了保釣行動委員會成員羅就，他在播出國歌時感動流淚，被港台管理層送往律政司研究有否觸犯《國歌法》。林鄭回應指，港台有一名總編輯，會按港台與政府及通訊事務管理局簽訂的約章，行使作為總編輯的職能，她無任何補充。

指不見資金外流跡象

【10:24】有記者問到，廣東省如何回應港府近日的防疫工作、對接種疫苗比率有何看法等。林鄭指，一向努力與廣東省緊密合作，希望盡快回復人員往來，例如關於貨車司機特定群組的安排上，會緊密聯繫，會繼續做得更好，相信廣東方面也希望人員往來盡快恢復。

至於美國商會有調查指，逾四成會員考慮離開香港，國安法、政治環境是重要疑慮，政府有何回應。林鄭表示，相關的調查主要作參考用，但事實上去年有超過9,000家國際和內地企業在香港設立營運，完全不見資金外流的跡象，證券、銀行業也保持穩定。

她又指，過去兩月和很多商會人士傾談，他們對國安立法的關注已穩定下來，反而他們對大灣區、十四五規劃更加感興趣。林鄭又指，上周出席第九屆巴塞爾藝術展香港展會後，感受到香港仍然是中外文化交流的重要地方。

林鄭月娥。（張浩維攝）

【10:18】有記者問到，政府日前一度宣布暫停廣東省港人經「回港易」計劃返香港，短時間內撤回，問及她本人有否介入事件，會否就不便向市民道歉？

林鄭指，自己在事後才得知整件事的過程，強調政府當晚已馬上調正，今次決定是政府內部的自我調整機制，並非受到甚麼壓力或甚麼人的說話影響。

她又指，特區政府去年11月推「回港易」，方便從廣東和澳門回港的香港居民免14日檢疫，至今已有超過15萬人經「回港易」免檢疫回港。她指，由於內地幅員廣大，故當時食衛局設有條件，只要內地有中、高風險的地區將放在「回港易」網頁內，並不適用於豁免檢疫的安排，有關安排會以內地省市直轄區為基礎，其中遼寧和安徽省曾經被列入有關安排，但由於兩個省市較少香港人回港，故社會沒有察覺，政府內部亦沒有聚焦討論，直到這次廣東省情況問題明顯，才發現這種熔斷機制不合比例。

林鄭強調，港府現已採用國家衞健委就內地各地疫情風險等級所公布的名單，在事件後已馬上進行調整，「希望大家問埋今日唔需要再問」，亦不要指是那位同事出錯。她稱有關安排由衛生防護中心和食衛局局長決定，但他們只是按機制處理。