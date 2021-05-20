林鄭參觀巴塞爾藝術展　稱展示香港有能力在疫情下舉辦大型活動

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-20 22:59

第九屆巴塞爾藝術展香港展會昨（19日）起一連五日在灣仔會展舉行，特首林鄭月娥今（20日）到場參觀，並對實體展會事隔一年再次在香港舉行表示歡迎。 林鄭表示，香港在政府和市民的共同努力下控制了疫情，政府希望可逐步恢復市民的常態生活，亦希望大型國際盛事繼續在香港舉行。她指巴塞爾藝術展香港展會和同期的法國五月藝術節，以至上星期的國家盃場地單車賽，都充分展示了香港有能力在疫情下安全地舉辦大型活動，期望未來有更多盛事在香港舉行，為經濟注入動力。

林鄭在巴塞爾藝術展高層人員陪同下參觀展覽，聽取不同藝廊負責人介紹其作品，以及他們在全球疫情下的營運情況。林鄭欣悉主辦單位今年因應疫情作出了不少新嘗試，包括為無法親身出席的藝廊安排衞星展位，亦推出首屆「巴塞爾藝術展：香港現場」的數碼項目，與會展舉行的實體展覽結合，透過網上展廳、虛擬導覽、直播活動等，將世界各地的觀眾帶來香港。

林鄭稱十分支持藝術發展多個文化項目將落成啟用

林鄭又提到她十分支持香港的藝術發展，過去多次出席巴塞爾藝術展香港展會，在2018年首次訪問瑞士時亦特別到訪巴塞爾，鞏固兩地的合作關係。她指香港藝術發展蓬勃，近年不斷吸引國際一線畫廊與拍賣行陸續進駐，有藝術品市場分析公司的數據顯示，香港在全球藝術市場的佔有率從2019年的17.5%上升至2020年的23.2%，首次超越倫敦；2020年香港的藝術品、珍藏品及古董進出口總值達336億元，較2017年的173億元上升接近一倍，足證香港作為亞洲藝術品交易中心的地位。

林鄭表示，西九文化區的M+博物館和香港故宮文化博物館預計分別在今年年底和明年年中開幕，屆時兩座世界級博物館與經擴建的香港藝術館將成為香港的文化新地標；興建中的東九文化中心亦預計將於2023年下半年啓用，為本地藝術家提供孵化藝術科技平台。