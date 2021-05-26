新冠疫苗︱鄧家彪倡立法僱員可享兩天疫苗假　鍾國斌：吸引力有限

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-26 11:54

特首林鄭月娥昨日（25日）表示，政府下一步會考慮讓公務員接種疫苗後享有假期。工聯會九龍東總幹事鄧家彪今早（26日）於港台節目中表示，政府如此做確有帶頭作用，期望當局以立法形式，讓全港僱員在接種疫苗當日及翌日可享假期。

鍾國斌：市民主要擔心副作用 料假期吸引力有限

鄧家彪指，力所能及打針是所有人的義務，公務員薪酬待遇本身已高於市場，市民對其責任期望自然也會高一點，政府帶頭提供疫苗假期確有示範作用。他認為，政府應該在法例第599章《預防及控制疾病條例》中，新增疫苗假期的規定，讓僱員至少在接種疫苗當日及翌日提供假期，毋須提供醫生證明。他指，不敢說多了兩天假期，就一定會大幅提升接種率，純粹從安心角度出發，讓市民接種疫苗後有法例保障的休息日。

自由黨黨魁鍾國斌則指，部份人接種疫苗後有輕微發燒等副作用，打針後讓員工休息是合理安排，相信大部份僱主都願意配合，至於假期多長則視乎企業本身的承受能力，至少也讓其休息半天，如情況不理想則可酌情延長，但認為無須事事都立法處理。

不過鍾國斌坦言，市民對接種疫苗有所猶疑，主因是擔心副作用，假期可以提高的接種動力有限，認為政府要加強解說，提供更多資訊，讓市民認清為何接種疫苗與死亡個案沒有直接關係。