建制贊同雙程證人士免費接種疫苗　斥收回成本價「貽笑大方」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-26 12:30

特區政府昨日（25日）宣布將新冠疫苗接種計劃擴展至持雙程證人士，並準備為聯合國難民處確認為難民的人士接種疫苗。民建聯立法會議員陳恒鑌、工聯會九龍東總幹事鄧家彪今早於港台節目上，均贊同相關做法，認為應讓他們免費接種，尤其雙程證人士，因內地當局都讓逗留當地的港人免費接種。

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鄧家彪：免費接種是「雙向對等」措施

鄧家彪指，讓雙程證人士接種疫苗早就應該做，指廣東省早在4月初，已讓逗留當地的港人免費接種疫苗，作為「雙向對等」措施，為雙程證人士免費接種是合理做法，這還未算上身處廣東省港人至少三、四十萬，持雙程證在港人士也只是四萬人左右，內地為港人提供的免費疫苗更多。他批評，要「收回成本價」的說法是貽笑大方。

他又指，不少留在香港的雙程證人士都與香港的親人有密切聯繫，或是正在等候單程證申請的「準香港人」。另外，鄧指現時雙程證人士不屬香港居民，到醫院求醫要支付較高費用，一旦出現副作用可能求助無門，認為在配套上要有適切安排。

陳恒鑌則指，這些持雙程證人士、難民在香港都有活動，也會出外買菜，一樣有感染的風險，注射疫苗是公共利益相關。他又提到，政府要對於潛在的副作用情況有所支援，任何與疫苗相關的情況都需要覆蓋。陳恒鑌又認為，難以區分哪些非本港居民「有經濟困難」，免費接種是合理安排。

施麗珊：雙程證人士傾向接種科興

社區組織協會副主任施麗珊在商台節目中表示，目前不少留港的雙程證人士都是照顧小孩的婦女，對政府擴大接種覆蓋範圍感到開心。她又指，由於這些婦女希望接種疫苗後可以來往中港兩地，因此估計她們在內地未承認復必泰疫苗前，會傾向接種科興疫苗。

施麗珊又指，大部分在港雙程證人士都屬低收入或綜緩家庭，但目前只能以非本地居民身份到醫院看急症，擔心一旦受感染，在本港醫療費太高，希望當局可以提供支援，以及盡可能減免接種費用。