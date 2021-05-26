建制FB問卷：8成人促恢復區議會委任制　曾借議辦做票站議員應DQ

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-26 14:39

建制派「元朗監察議會聯盟」於4月21日至本月12日，以Facebook網上投票方式，成功蒐集19,826人回應，稱有52.6%受訪者贊成保留區議會作基層諮詢制度，83.6%人支持重新劃界並實施雙議席單票制，82%人支持恢復區議會委任制。此外，9成人贊成政府大規模DQ違誓區議員，並追討上任以來的所有薪津。 民建聯立法會議員梁志祥指，調查反映廣大市民對區議會失去信心。他又提到，一些「明知自己唔得（無法宣誓）」的區議員已辭職，認為一些曾提供辦事處作初選票站或支援初選的區議員也應被DQ，形容做法符合《國安法》要求，「參與初選已經有人被捕，協助或參與其實都已經違法，我哋認為應該都要被DQ」。

梁志祥：若宣誓後剩多於一半區議員 可不舉辦補選

梁志祥認為，若宣誓後的區議會剩下多於一半區議員，政府不舉辦補選亦可接受，又認為應研究完善區議員制度。至於是否重推委任制度，他認為須交由社會討論，又指委任議員並非「無用」，不少委任議員也很專業，又指由於區議員薪酬低，專業人士過往未必願意參加選舉。

周浩鼎指，調查反映市民對區議員正本清源的期望相當高，重申政府須嚴格舉行監督人權力，若區議員過往並無擁護《基本法》和效忠特區，「發誓當食菜」，政府應DQ這些區議員，並指相關區議員涉作出虛假聲明，政府應向違誓者提刑事檢控，並追討他們的薪津；又指若區議員為初選提供各式各類的支援，已談不上擁護、效忠，「如果你話擁護《基本法》，「點解仲要參與初選，危害國家安全呢？」

倡為區議會重新劃界 20個區議會採「雙議席單票制」

聯盟建議為區議會重新劃界，以立法會選區劃界為基礎，將全港劃分為20個區議會，每個區議會再劃為 10個小選區，即全港重新劃為200個小選區，每小選區設雙議席，採用「雙議席單票制」，並擴大當然區議員制度至鄉事委員會主席外的分區委員會主席，分區滅罪委員會及防火委員會主席，另重新考慮在有需要時恢復區議會委任制度。

聯盟又建議，重新釐訂區議會在地區治理上及貼地反映民意的角色，擴權建立地區行政管理夥伴團隊，將環境衛生文康設施管理的實權賦予區議會，並擴大行政長官問責團隊，於10個立法會選區增設屬於問責團隊的地域專員（Regional Officer），或將各區的民政事務專員由公務員改為問責團隊官員擔任，直接向問責局長負責 ，有實權統籌各地區政府部門直接回應各區的民生事項。