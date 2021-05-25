區議員借議辦助初選被DQ？林鄭未回應：待辭職情況穩定再安排宣誓

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-25 11:36

將區議員納入宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》上周刊憲生效，《香港01》早前報道，在初選中借出議員辦事處作票站的區議員，亦因被定性為「協助顛覆國家政權」，很大可能被DQ。 特首林鄭月娥今日（25日）出席行政會議前未有正面回應，指政府正處理區議員宣誓的安排，宣誓內容、模式，莊重真誠等要求已在法例列明，但由於每日都有區議員辭職，會待情況穩定後再安排宣誓。

《香港01》早前報道，只要有參加初選，就算只在名單上排第二、第三的民主派人士，雖然至今未有像排頭位者般被拘控，但亦不排除被褫奪區議員資格。打擊面更廣的是，倘有區議員提供議辦作初選票站，會被定性為「協助顛覆國家政權」，同樣不排除被DQ，

被問及政府是否有意DQ借議辦的區議員，以及是否針對民主黨，林鄭表示，當相關法例通過後就要落實執行，現時每日仍有現任區議員辭職，待較為穩定將安排有關宣誓工作

。她指，早前區議員在《基本法》104條下並無明文規定要宣誓，但《國安法》通過後，包括區議員的公職人員要宣誓，當局正處理宣誓安排，

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另外，港台《鏗鏘集》近日其中一集題材與保釣有關，節目訪問了保釣行動委員會成員羅就，他在播出國歌時感動流淚，被港台管理層送往律政司研究有否觸犯《國歌法》。

林鄭回應指，港台有一名總編輯，會按港台與政府及通訊事務管理局簽訂的約章，行使作為總編輯的職能，她無任何補充。