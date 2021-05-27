林鄭貶梁振英為KOL　張志剛：難削CY影響力　倘再選屬責任所在

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-27 12:31

全國政協副主席、前特首梁振英近期動作頻頻，包括提倡重設文化局、開發郊野公園，又批評政府叫停廣東省回港易計劃。特首林鄭月娥日前（25日）出席行政會議前回應指，不會逐一評論「意見領袖」（KOL）的說法。 全國政協委員、「梁粉」張志剛今天（27日）在報章撰文反駁林鄭，指不論當梁振英是KOL、前特首抑或全國政協副主席，其說話也是作為一個熱愛香港的市民的肺腑之言，政府可選擇不聽，但卻無法減低梁在社會上的迴響和影響力。 張志剛指，14億人口的中國是梁振英工作和服務的舞台，梁再出任多一次特首，對追求名位根本無任何進益，「真的要選，亦不過責任所在，不得不選！」

批林鄭對CY意見不屑一顧

張志剛以《成功不必在我 執政理應為民》為題在《明報》撰文，不少中國智慧至理名言適合於掌握權力的政治人物，如「兼聽則明，偏信則暗」，指全香港媒體和幾十萬市民也追蹤和閱讀梁振英的面書，惟林鄭仍對梁的意見不屑一顧，「那像我們這些一般小市民的聲音，真不知會置於何地！」

對於有人把梁振英提出郊野公園建改劃的建議視為其競選政綱，張志剛認為是「相對狹隘的分析角度」，因梁已出任過特首，並在2017年出任政協副主席，自言幾年來在近距離見證梁振英的新角色、新任務，指梁全情投入全國層次的工作，包括成立大灣區香港中心、「一帶一路」國際合作香港中心等，直指認為14億人口的中國是梁工作和服務的舞台，倘梁再出任多一次特首，對追求名位根本無任何進益，直言：「真的要選，亦不過責任所在，不得不選！」

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嘲林鄭收回土地「小菜一碟」

梁振英早前建議改劃大欖郊野公園邊陲、約60公頃土地建屋，同日政府公布收回3幅地皮，興建1600戶資助房屋，張志剛指，政府的政策只是「小菜一碟」，「對比KOL梁振英的約2萬個單位，這1600戶公營房屋只是小菜一碟，但不要小看政府的回應，如果KOL 梁振英每周一擊，那政府每周都找來3幅土地，都建1600個單位，一年下來，就有8.32萬個，那幾乎可以追得上董建華先生的八萬五偉大事業，『成功不必在我』又會有一個例子。」

提到上周的回港易風波，張志剛指，不能以簡簡單單的一句「擺烏龍」便畫上句號，認為事件反映特區政府的「管治機器」出問題，「當建構這個機制時，相關官員，包括特首，究竟有沒有提出一個問題：如果大省如廣東省出現一宗病例，是不是仍然中止『回港易』？如果沒有人問，這個機制就是粗疏，就是馬虎！」