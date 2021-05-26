林鄭月娥：廣泛接種疫苗為中港通關必須要求　籲盡快接種勿再猶豫

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-26 17:38

本港新冠肺炎疫情漸趨平穩，特首林鄭月娥撰文指，香港要與內地或海外通關，本地確診個案「清零」和市民廣泛接種疫苗是必須的要求。她說，世界上疫苗接種率高的地方，疫情明顯改善，呼籲市民勿再猶豫或持觀望態度，應盡快接種疫苗。

林鄭月娥表示，過去一個月疫情持續穩定，多日沒有出現本地源頭未明個案，經過一年多全社會奮力抗疫，香港有望達致「清零」，但政府不敢鬆懈，鄰近多個地區疫情出現反彈，政府必須繼續力保不失，其中至為重要的應對措施是疫苗接種。

她指出，港府必須加強「外防輸入」，過去一個月，政府先後延續或收緊了來自印度、巴基斯坦、菲律賓、尼泊爾、台灣等地旅客的來港限制及檢疫規定，而在 「內防擴散」方面，除了充分及全面調查每一宗本地確診個案外，亦繼續加強病毒檢測，過去一個月本港破紀錄地平均每日進行超過12萬次檢測。

林鄭：對接種猶豫、抱觀望態度 與社會盼望背道而馳

林鄭月娥提到，隨着疫情持續穩定和社交距離措施放寬，街上人流增加，香港亦成功舉辦了多場大型活動，上月發布的經濟指標亦令人鼓舞，但香港的經濟前景能否持續向好，恢復香港與內地、香港與海外人員往來至為重要，而致力令本地確診個案「清零」和推動市民廣泛接種疫苗是必須的要求。

她稱，專家已經反覆指出疫苗是香港以至世界走出疫情的最佳希望，甚至可能是唯一希望，並稱世界上一些疫苗接種率高的地方，疫情明顯改善，市民生活已逐漸回復正常，「對接種猶豫、抱觀望態度，或認為疫情穩定而無需接種等想法，都與社會大眾的盼望背道而馳。」