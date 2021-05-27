選舉改制｜梁君彥形容屬重要歷史時刻　料議會日後仍有不同聲音

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-27 17:21

立法會今（27日）以40票贊成、2票反對，三讀通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》。 立法會主席梁君彥表示，通過有關完善選舉制度的條例草案，形容屬香港重要歷史時刻，標誌香港確切落實「愛國者治港」，為香港政制帶來重大發展，確保未來10個月舉辦的三場選舉能有序進行。

呼籲有志為香港做事的人參選

梁君彥表示，今次修例的時間緊迫，牽涉修改多條法例，範圍廣泛，法案委員會召開了40小時密集式會議，以有限時間充分審議草案，認為草案獲得通過是議員和政府互相配合、良性互動的成果。

梁君彥認為，新選舉制度有助建立回歸理性的議會，令議員務實履行憲制職能服務市民，他形容香港是多元社會，政治光譜廣闊，在落實「愛國者治港」後，相信社會及議會日後仍會有不同聲音，反映香港整體利益，呼籲各有志為香港做事的市民，積極參與未來三場選舉，以市民利益福祉為依歸，聚焦處理經濟民生議題。

被問到會否遊說民主黨參選，梁君彥強調，已呼籲所有有志為香港做事的人參選，為市民發聲。他又提到，有200多萬市民在街站簽名支持修例，顯示條例有廣大市民支持。

至於會支持特首林鄭月娥還是前特首梁振英擔任下屆特首，梁君彥僅表示，相信有志人士會積極參與，任何符合條件的人士都可參與公平公正的選舉。

建制派對通過草案感高興和振奮 促政府做好選舉籌備工作

建制派立法會議員亦發表聯合回應，對於通過條例草案感到十分高興和振奮，並對香港未來發展充滿信心。

建制派表示，經完善後的香港選舉制度能有效解決過去困擾本港的政治亂象，防止反中亂港分子進入特區權力架構。同時，在新的選舉制度下，選舉委員會及立法會的組成更具廣泛代表性，能全面均衡地反映社會各界利益，維護行政主導的政治體制，確保立法會依法履職，提高特區管治效能，有利促成社會合力解決深層次問題，促進民生經濟發展。

建制派稱，在法案審議工作中，政府認真聽取議員及社會意見，作出合理修訂，令條例草案更趨完善，他們感謝各方為此付出的努力。

對於法例通過後將有三場重要選舉，包括選舉委員會選舉、立法會選舉，及明年的行政長官選舉，建制派促請特區政府做好相關的籌備工作，並向公眾廣泛宣傳新的選舉安排，確保選舉順利進行。