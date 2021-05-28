六四32｜支聯會擬明就集會遊行申請上訴　葉劉稱綱領違國安法

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-28 10:31

今年是「六四」32周年，支聯會計劃於周日（30日）舉辦六四遊行，並於6月4日於維園舉辦燭光晚會，警方昨（27日）再度以疫情為由，拒批支聯會的集會和遊行申請。支聯會計劃向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴。 支聯會常務秘書召集人梁錦威今（28日）在港台節目上表示，預料明天會進行聆訊，一旦上訴失敗會向市民交代後備方案，包括參考去年做法，將集會改於室內舉行或不作出呼籲，希望市民可以在和平及安全情況下進行悼念。 行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，支聯會的「結束一黨專政」綱領違反《港區國安法》，但由於她並非負責調查工作，不想推測支聯會會否被取締，或未來能否繼續舉辦六四集會。

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稱警方無提及「結束一黨專政」綱領違國安法 目前無解散考慮

梁錦威表示，本港疫情開始緩和，不少政府設施及場地都已放寬人數上限，演唱會亦可舉行，中小學已開始半日面授課堂，認為警方以疫情為由拒批集會只是推塘，目的是不想見到數以萬計市民在維園點起燭光，藉機打壓市民遊行集會權利。

被問到支聯會的「結束一黨專政」綱領是否違反《港區國安法》，梁錦威回應指，警方於早前會面中有問及相關綱領，支聯會曾作解釋，但當時警方無提及是違反國安法。他又指，支聯會在港區國安法後生效，去年曾討論應如何應變，有成員提出解散支聯會，但強調目前無相關考慮、態度或取向。

支聯會常委盧偉明表示，去年會議中並無主流意見提及要解散支聯會，強調目前未有考慮不再叫「結束一黨專政」口號，支聯會希望未來能繼續以組織形態，令市民每年有合法方式悼念六四。

葉劉淑儀認為，支聯會的「結束一黨專政」綱領違反《港區國安法》，但由於她並非負責調查工作，不想推測支聯會會否被取締，或未來能否繼續舉辦六四集會。（高仲明攝/資料圖片）

葉劉淑儀認為，本港很艱難才有零確診，亦有專家指變種病毒在社區隱形傳播，加上不少海外周邊地方疫情急升，認為有危機存在，不能容許太多人上街，認為警方只是依法辦事。