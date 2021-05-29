大灣區｜高永文倡拓展港醫港藥　于常海：港可發展生物科技產業鏈

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-05-29 19:32

粵港澳大灣區生物科技聯盟今（28日）舉行論壇，討論大灣區發展。食物及衞生局前局長、全國政協委員高永文希望港府與內地盡快推行「港醫港藥」政策，讓內地港資醫療機構可使用香港藥物。 另外他提到，港人對電子科技，例如電子錢包、電子道路監察等的接受程度較內地低，要發明「敏感藥」，消除港人對電子科技的「過敏」。 香港檢測和認證局主席于常海稱，國家提出建立香港國際創科中心的定位清晰，香港具科研及國際聯繫的優勢。他又指，業界憂慮「黑暴」或影響人才來港意欲，因此支持訂立《港區國安法》及完善選舉制度。

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高永文稱，大灣區對高水平醫療服務的需求增加，近年很多港資醫療集團開拓大灣區市場，不過內地不能使用香港註冊的藥物，有時只能使用同類或仿製藥物。他說，目前食物及衞生局正與內地當局商討，以港大深圳醫院為試點，使用香港註冊藥物，希望當局可將計劃擴展至其他港資醫院，盡快全面推行「港醫港藥」政策。

于常海：將辦香港國際生物科技展 提升大灣區業界知名度

于常海表示，十四五規劃提及要建立香港國際創科中心，認為國家對香港的安排清晰，可運用香港國際城市的優勢，讓生物科技走向全世界。他提到，香港具有科研優勢，共有7所大學進行科研工作，當中5所大學世界排名100內，有條件發展涵蓋上中下游的生物科技產業鏈。

他說，粵港澳大灣區比世界上任何一個灣區還要大，不過大灣區在生物科技界的知名度仍然不足，未來會籌辦香港國際生物科技展，推動業界發展。

被問到香港經歷社會動盪，如何應重上正軌，吸引及留住人才，于常海指出，人才是創科最重要一環，過去因為「黑暴」，香港社會不穩定，生物科技界亦擔心會影響人才來港意欲，因此業界非常支持《港區國安法》落實和以及近期完善選舉制度的措施。

高永文稱，大灣區對高水平醫療服務訴求增加，近年很多港資醫療集團開拓大灣區市場，不過內地不能使用香港註冊藥物，有時只能使用同類或仿製藥物。（黃寶瑩攝）

高永文冀醫管局解決私隱技術問題 以善用數據庫

至於如何促進大灣區資源流通，包括數據、樣本轉移等，高永文說，香港醫療數據集中，不過基於個人私隱問題，醫管局對分享數據非常保守，認為若資訊科技專家能找出辦法，免除醫管局對私隱問題的憂慮，便可運用其龐大的數據庫。

港區人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民建議成立「數據特區」，容許科研人員取用數據作研究，「研究結果可以帶走，但原始數據要留下來。」他提到，只要無法從數據中辨別個人身份，那些數據便不屬個人私隱。

高永文則提到，港人對資訊科技、電子錢包等的接受程度不及內地，「連掃個安心出行都驚自己行蹤曝露」，又笑稱要發明「過敏藥」，消除港人對使用電子科技的「過敏」。