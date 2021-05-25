財庫局許正宇：未來加強與大灣區互通　冀理財通可擴展至保險產品

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-05-25 20:22

財經事務及庫務局局長許正宇，及副局長陳浩濂今日與證券業界進行一場簡報會，探討香港在疫情過後最新的金融業發展路向，包括如何在推動整體金融業產品多元化發展等。

許正宇在會上提及香港未來將會加強與大灣區的發展，如擴大「理財通」發展，未來希望擴展至保險產品。

他亦指香港吸引風險投資（Venture Capital）及私募基金（Private Equity）發展時，提供稅務寬免，但須符合投資至少200萬元資金及在香港聘請至少兩個人。

許正宇（圖左二）指出，香港吸引風險投資（Venture Capital）及私募基金（Private Equity）發展時，提供稅務寬免，但需符合條件。（詹詠渝攝）

金融服務界議員張華峰希望可以擴大證券行的金融產品，現時可交易iBond、銀債，他認為未來擴大至綠色債券會有助業界發展。

金利豐證券（1031）行政總裁朱李月華提出股票印花稅率可以引入可加可減機制，因現時港股交投增加，加上愈來愈多「巨無霸」來港上市，望之後可以按市況下調印花税率。

朱李月華提出，股票印花稅率可以引入可加可減機制。（詹詠渝攝）

中國金融協會的曾思維指，明白香港發展SPAC有一定難度，因香港與美國法制不同，如沒有class action。但他認為香港在北亞地區最有價值推行SPAC，因為內地潛力龐大，且有助香港中小企上班，他指在美國上市找當地投資者投資上述公司難度較高。

英皇證券（0717）董事總經理楊玳詩表示，十分歡迎香港引入SPAC，但引入新產品時，亦應該檢視原有產品如創業板。2020年只有8間公司在創業板上市，今年至今更只有1間新上市公司，相信與轉主板困難有關。她希望可簡化創業板轉主板，增加公司營運的動力。

陳浩濂表示，由2019年社會運動至疫情期間，一直都與證券業界保持溝通，如為業界爭取免證監牌費、政府補貼、推動科技券發展等等，未來會繼續與業界溝通。