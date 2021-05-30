梁營批林鄭施政　曾鈺成：指指點點增施政難度　中央是否想看到？

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-30 17:00

全國政協副主席、前特首梁振英近期動作頻頻，包括在Facebook提出建屋大計，批評特首林鄭月娥中止房協就開發郊野公園邊陲研究，又質疑政府一度暫停廣東省回港易。全國政協委員張志剛、前新聞統籌專員馮煒光等「梁粉」，亦不時出文批評林鄭施政，外界關注特首戰是否已提早開打。 民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成認為，梁振英及其支持者不留餘地批評政府施政，對特區管治無好處，又指梁營連番對政府施政「指指點點」，將增加施政難度，反問「中央是否想看到這個局面？」

曾鈺成解CY不連任之謎

有熟悉港澳事務的消息人士早前向《香港01》透露，梁振英經已向北京表達希望參選下一屆特首的意願，北京沒有明確表態，既沒有表明支持，也沒有反對。曾鈺成接受《灼見名家》訪問指，有關報道有一定根據，又指出全國政協副主席兼任特首完全不是問題，因根據《中華人民共和國公務員法》，有不少國家領導人亦有兼任省部級領導人。

曾鈺成認為，要評估梁振英會否捲土重來參選特首，要先解開梁在2016年不連任之謎。曾鈺成指，梁振英當時不角逐連任，並非因中央政府對梁的信任度不足，而是擔心梁在選委會無法取得足夠當選票數，出現流選，又指梁卸任特首後，獲委任為政協副主席，中央不信任之說不攻而破。曾鈺成指，立法會三讀通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂） 條例草案》，選委會的障礙不復存在，自然容許表現較好的梁振英再次下場競賽。

對於梁營近期屢狠批林鄭施政，曾鈺成直言：「感覺唔太好」，認為倘特首跑馬仔正式展開，兩屆特首互相攻擊，指出對方不是，對特區管治無好處；又認為梁振英及其支持者不留餘地批評政府施政，又指梁營連番對政府施政「指指點點」，將增加施政難度，反問「中央是否想看到這個局面？」