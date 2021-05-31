聶德權：6月起公務員每接種一劑疫苗享一日假　要求公營機構跟隨

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-31 17:16

政府推出「全城起動快打疫苗運動」，公務員事務局局長聶德權表示，政府作為全港最大僱主，會起帶頭和推動作用，由明日起至8月31日期間，政府僱員在接種每劑疫苗後，將獲一日疫苗假期，讓他們有充足休息。 至於早前已接種疫苗的政府僱員，政府為肯定他們對疫苗接種計劃的支持，所有在5月31日或之前已接種疫苗的政府僱員，可就每劑疫苗申請在明年3月31日之前放一日疫苗假期，局方已向部門首長發指引，稍後會公布申請安排。換言之，已打齊兩針疫苗的公務員，可補回兩天假期。

呼籲企業僱主強烈鼓勵員工打疫苗

特首林鄭月娥今日聯同公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始等人，交代最新抗疫措施。

聶德權表示，政府已要求各法定和公營機構，同樣為僱員實行有關安排，並獲得積極回應，又指高接種率對全社會和營商環境有利，最終亦惠及私人企業，呼籲其他企業僱主強烈鼓勵員工接種疫苗，在能力可行情況下提供便利，為員工安排疫苗假期。

有記者問到，如果公務員不接種疫苗會否有後果，聶德權指，公務員團隊有義務主動接種疫苗，強調每人都是知情、同意，並推出便利接種安排，如上班時間可以打針，令他們更容易履行義務，強調是從防範疫情角度出發。