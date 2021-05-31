疫苗氣泡︱安心出行2.0可存電子針卡　iPhone首推針卡放電子錢包

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-31 19:33

政府今日推出一系列催谷接種疫苗措施，其中在科技範疇，政府推出的流動應用程式「安心出行」將更新至2.0版本，加入掃瞄紙本針卡、收藏及顯示的功能。 創新及科技局局長薜永恒表示，在疫苗氣泡下，市民需出示其接種紀錄，強調該針卡二維碼與出行紀錄一樣，「都是密密實實放在存戶手機，不會備存到任何政政府或其他系統」。 他提到，本來在蘋果手機iOS系統使用「智方便」程式收藏電子針卡的用戶，將在一至兩日內，能夠把其針卡收藏至電話的電子錢包。他強調，當局有與其他手機平台商討同樣的電子錢包應用，料短期內能夠推出。

政府今日推出「全城起動快打疫苗」計劃，創新及科技局局長薜永恒（右一）在會上介紹即將更新的「安心出行」2.0。（羅君豪攝）

可用「智方便」把針卡收納至手機錢包

薜永恒今日在政府記者會指，現時市民可以選舉將紙本針卡的下半部分撕下來，隨身攜帶，亦可透過「智方便」流動應用程式下載針卡，或以拍攝、截圖方式將針卡二維碼儲存在手機內，而為了更方便市民使用該二維碼，將增加新方法，方便市民存取。

政府推出的新方法有兩種：分別是在「安心出行」程式更新為2.0版後，新增掃瞄紙本或電子針卡二維碼的功能，令疫苗接種紀錄及二維碼儲存在安心出行。另一方法是使用「智方便」的用戶，未來可以把電子針卡二維碼收納到手機電子錢包，如其他電子門票等。薛永恒指，當局已與各個手機平台探討安排，但首先在蘋果手機iOS系統推出。

去年12月29日，政府舉行數碼平台「智方便」啟動禮。（資料圖片／梁鵬威攝）

iPhone日內推藏電子錢包收針卡 Google華為未來亦支援

另外，薜永恒提到早前已開發流動應用程式的掃瞄器，供商戶驗證顧客的疫苗接種紀錄，如果顧客未接種，則會顯示二維碼錯誤。他歡迎商戶為已接種市民提供優惠，而驗證程式正是用於方便他們驗證並提供優惠，當局會與商戶、企業作技術支援和交流，協助開放適合使用的系統。

問及為何只在蘋果手機推出電子錢包收藏針卡，薜永恒回應指，政府與所有手機平台討論使用電子錢包，而蘋果電腦的iOS系統最先完成推出，強調其他手機系統只要完成，都會盡早推出。他相信Google、華為等手機平台，很快可推出同樣功能。