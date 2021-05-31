疫苗氣泡新措施懶人包：食肆最多12人一枱　未打針或禁進N類場所

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-31 18:37

本港新冠疫苗接種率偏低，港府今日（31日）推出「全城起動快打疫苗運動」，力谷市民打針，措施包括公務員每接種一劑疫苗，可享一日有薪假期；下月10日起，D類食肆同枱3成2人已打針，可帶小童等同枱，最多12人一枱。 不過，谷針措施有軟亦有硬，政府表明，倘爆發第五波疫情，將考慮限制未接種疫苗的人士進入食肆、學校、戲院、表演場所等。本文綜合政府抗疫五大新措施。

一、公務員接種一劑疫苗後，可獲一日假期

公務員事務局局長聶德權表示，政府作為全港最大僱主，會起帶頭和推動作用，由6月1日起至8月31日期間，政府僱員在接種每劑疫苗後，將獲一日疫苗假期，讓他們有充足休息。



至於所有在5月31日或之前已接種疫苗的政府僱員，可就每劑疫苗申請在明年3月31日之前放一日疫苗假期；換言之，已打齊兩針疫苗的公務員，可補回兩天假期。



政府同時要求各法定和公營機構，同樣為僱員實行有關安排，並獲得積極回應。

二、考慮D類食肆同枱3成2人已打針 最多12人一枱

政府在下月10日開始第二階段的「疫苗氣泡」，就D類食肆，只要同坐一枱的顧客中有三分之二的成員已接種疫苗，他們可以帶同其他不適宜接種疫苗的長者及小童等家人同枱食飯，人數上限為12人，食肆營業時間可以延長。



至於已重開的處所，包括酒吧或卡拉OK等，可以增加同坐一枱的人數，延長營業時間，並提高處所容量。

三、研究限制未打針人士食肆、學校、體育場所等

食物及衞生局局長陳肇始表示，未接種疫苗的人士感染風險較高，為免出現大規模爆發，他們要遵守更嚴謹的規定，例如在入境及被界定為密切接觸者時，要接受較長的檢疫期。



此外，政府正研究限制未接種疫苗的人士，進入食肆、學校、宿舍、地盤、圖書館、博物館、戲院、表演場所及體育場所。

陳肇始強調，有關措施預計會在第五波疫情來臨時考慮實施，並非現時實行；而當本港接種人數足已形成免疫屏障，防疫抗疫措施將會考慮調整。

四、「安心出行」新版本可儲存疫苗紀錄

創新及科技局局長薛永恒表示，本星期將增加新方法，方便巿民存取接種疫苗的紀錄，以二維碼的方式儲存針卡。政府即將推出「安心出行」的2.0版本，將新增功能，讓用戶將疫苗接種紀錄，以二維碼的形式將電子針卡放入程式之內。

薛永恒指，放在手機的電子針卡，不會被儲存在政府紀錄之內，「智方便」程式亦可讓用戶下載電子針卡。而有關電子針卡將可放在手機的電子錢包內，當局正與不同操作系統研究，預料日內首先可在蘋果手機的IOS系統使用有關功能。

五、外遊必須接種新冠疫苗「必不可少」

林鄭月娥說，疫苗接種將會是日後讓市民更便利地返回內地、海外旅遊和公幹必不可少的要求，市民如果在未來3個月完成接種疫苗，並經過14日產生抗體，將是首批在政府開展通行措施後，重新旅遊和公幹。她表示，目標是9月前大幅提高疫苗接種率。