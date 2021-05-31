陳啟宗批傳媒、教育界荼毒青年　撐CY選特首？陳：最適合的人會贏

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-31 20:09

香港再出發大聯盟今（31日）聯同蜚聲文化舉辦「新世代國際傳播高端論壇」，全國政協副主席梁振英、中聯辦副主任盧新寧、外交部駐港公署署理特派員楊義瑞、財政司司長陳茂波、恒隆地產董事長陳啟宗等人岀席。 陳啟宗在論壇中表示，中國是香港目前的機遇，香港應進一步與中國的經濟融合，又指香港過去兩年岀現的政治問題，是讓香港反思與中國關係的機會。他認為若香港不再繼續成為北京的問題，北京或會協助香港重振經濟。 被問到會否支持梁振英成為下屆特首，曾有「梁粉」之稱的陳啟宗未正面回應，僅指相信最適合的人會勝出。

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倡全港學校用普通話教學

陳啟宗在會上指，自己在香港土生土長，從未見過兩年前持續多月的暴力示威。他稱不介意香港有少許顏色，但認為要平衡各方，又批評香港傳媒和教育界多年來荼毒青少年，令他們認為北京所做的事都是「邪惡」，建議全港學校應使用普通話教學。

陳啟宗認為，香港的土地問題並非經濟問題，而是政治問題。他稱過去政府推出土地政策時，都會遇到立法會的反對派阻撓，他相信《港區國安法》實施後，香港土地政策或可有效推進。

2021年5月31日，再出發大聯盟舉行「新世代國際傳播高端論壇」，聯盟總召集人、全國政協副主席梁振英有出席。（盧翊銘攝）

被問會否撐CY選特首 陳啟宗：相信最適合的人會勝出

陳啟宗稱，香港現時有42%的土地為郊野公園，建議政府撥岀當中2%用地，一半發展基建用途，另一半作住宅用途，預料可令更多土地在未來3至5年流入市場。

被問到會否支持梁振英成為下屆特首，曾有「頭號梁粉」之稱的陳啟宗未有正面回應，僅指相信最適合的人會勝出。對於特首條件，陳啟宗認為，有關人選應理解北京的想法，同時了解香港在政治、經濟等方面的要求。

陳啟宗稱，香港現時有42%的土地為郊野公園，他建議政府撥岀當中2%用地，一半發展基建用途，另一半作住宅用途，預料可令更多土地在未來3至5年流入市場。（再出發大聯盟圖片）

梁振英：中國面對打壓民主等失實指控 香港有角色平衡

梁振英在論壇中表示，中國作為全球發展最快的經濟體，不同國家投資者都對中國市場感興趣，亦有外國公司以香港作跳板進入內地市場。

但他指，國際媒體只集中報道中國的政治議題，導致觀眾看到的中國報道都是片面和不完整，質疑國際媒體的目標是要轉移焦點，令當地民眾不再關注自己國家的管治不善。

梁振英又指，中國一直面對打壓民主、人權和自由的失實指控，強調香港有獨特角色和任務，重新平衡國際上的中國議題，在一國兩制下向國際媒體分享香港的觀點。