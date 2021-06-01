賀一誠與林鄭唱反調：接種疫苗屬自願　無參考香港谷針措施

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-01 17:50

香港新冠疫苗接種比率未如理想，本地商界陸續提出抽獎等「谷針」措施，特首林鄭月娥昨日（31日）更宣布，公務員可享有「疫苗假期」，帶頭呼籲私人企業跟隨。 澳門行政長官賀一誠今日出席公開活動後見傳媒時表示，澳門並無參考香港推出的鼓勵措施，希望市民自願接種。

澳門接種率約為16.2%

賀一誠表示，內地目前疫苗供應緊張，全世界都「搶緊疫苗」，再次呼籲市民盡早打針，強調全世界數據都顯示，接種疫苗比例愈高，保護力愈好。

澳門疫苗接種計劃由2月9日啟動。據澳門政府昨日公布的數字，最近一周共48,116人次預約接種新冠疫苗，每日約有逾7,000人預約，目前有逾11萬人接種新冠疫苗，接種率約為16.2%。

至於香港接種率計法不同，難以直接比較，據政府上周公布的數字，已完成接種兩劑疫苗的市民約有90萬人，佔全港16歲或以上人口的約13.8%。

重申香港要連續14天「清零」 才可討論通關

被問及廣東省疫情，賀一誠表示會做好兩地聯繫工作，但承認廣州部分航班停飛對恢復旅客來澳有一定影響，但非廣東省的旅客可經其他地方如上海、杭州、成都、福建等地直飛到澳門。他指，對廣東省抗疫工作有信心，認為當地已開展大規模檢測和篩查，相信疫情很快可受控。港澳旅遊氣泡方面，賀一誠重申香港病例連續「清零」14天，兩地才具備開展討論的條件。