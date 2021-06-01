疫苗氣泡｜陳肇始：第5波疫情才限未打針者出入處所　非懲罰分化

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-01 09:30

本港第4波疫情終告一段落，政府昨（5月31日）公布未來防疫措施路向，擬第5波疫情出現時，限制未打針市民出入指定處所。食物及衞生局局長陳肇始今（1日）於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，措施並非懲罰不接種疫苗市民，亦不是分化社會，而是以疫苗氣泡為基礎調整防疫措施，社區多人接種疫苗，政策或可有調整。

陳肇始表示，政府將要求仍未打針的市民遵守較嚴謹的規定和限制，包括入境、被界定為確診者的密切接觸者時，均需要在指定地點接受較長檢疫。（資料圖片/羅君豪攝）

陳肇始稱，措施會在第5波疫情出現才推行，指若再有疫情，要「一刀切」關閉場所會造成困擾，故考慮風險及專家提醒下，調整防疫措施，屆時亦會考慮疫苗接種率是否夠高。

廣東省疫情爆發，當中深圳龍崗區有多名無症狀感染患者，澳門已要求由該區入境人士需要檢疫，但香港則因當區未有列為中風險地區至今無暫停回港易。陳肇始指，有一直與內地單位溝通，並從風險角度，並考慮當地抗疫措施，會密切留意情況，而當港府有相關公共衞生政策需與衞健委溝通，而與內地溝通為內地及政制事務局工作。

▼5月31日政府公布「全城起動 快打疫苗」行動▼