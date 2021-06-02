林鄭月娥：接種疫苗是通關必要條件　因應疫情「來港易」須延後

撰文： 林劍 周禮希 吳倬安 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-02 12:31

立法會會議今日（6月2日）舉行，特首林鄭月娥出席立法會質詢時間時表示，日後若有方案推出，要免檢疫往還，接種新冠疫苗是必要條件，呼籲市民趁早打針。 她又指，本來承諾5月推出的「來港易」，亦因最近疫情要「放一放」，仍要等一段時間。

設立文化局？ 林鄭：政府架構只是其中一環

【11:30】體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國指，中央「十四五」規劃提到香港要成為中外文化藝術交流中心，問及政府對成立文化局、「文體旅遊局」看法，港府未來如何協調社會做好文化發展工作。

林鄭月娥回應指，完全認同馬逢國提出的文化定位，而「十四五」規劃支持香港作中外文化藝術交流中心，認為文化界對此歡迎。她指政府架構只是其中一環，最重要有有合適的人領導發展，政府亦在有需要時幫助等，例如早前政府購入東京奧運，讓市民在不同電視台支持本港精英運動員。她強調，每個政策範疇都不會只落在一個局，強調港府不會因為沒有特定架構而鬆懈，但亦不排斥將來有任何架構改變。

熱血公民鄭松泰。（盧翊銘攝）

鄭松泰斥不再公布死亡個案如「臭屎密掩」 林鄭：免市民有錯覺

【11:28】熱血公民鄭松泰指，一般人有能力在判斷個人健康和風險後，選擇是否接種疫苗，不少市民認為政府近日「威逼利誘」的手法，令市民對接種疫苗更猶疑，尤其是新冠疫苗臨床事件評估專家委員會通過，個別死亡個案只會在與疫苗接種有潛在關聯的情況下才公布，令市民感覺政府是否想「臭屎密冚」，還是政府根本不知機制有出現根本問題，令市民對接種疫苗根本無信心。他問到林鄭是否對安排知情，措施會否適得其反。

林鄭稱，若有留意的話，政府專家顧問袁國勇在近日多次發言中，以及在會議中都曾向她表達指，若要解決市民對接種疫苗的猶疑，政府表述方法非常重要，認為政府應更高調指出，香港每日有很多人因疾病、意外等不幸離世，認為每次公布一些接種疫苗後的離世個案，都會造成錯覺，並影響市民的信心及疫苗計劃的效率。

她強調，並非因袁國勇的說話令政府的表述手法有改變，但事實已指出21個接種疫苗後離世的個案，亦非與接種疫苗有直接關係，相信不同專家委員會的出發點，是希望市民更掌握資訊，更小機會因資訊發放後經某一種報道手法，引起不必要誤會。

林鄭月娥。（梁鵬威攝）

內地行三孩政策 林鄭：香港出生率低處未算低

【11:25】經民聯主席盧偉國問到，現時失業人數仍有25萬人，政府會否延續年輕人就業措施。

林鄭指，對於即將畢業的大學生，十分關心其就業情況，政府近一兩年已推行政策，考慮多點吸納他們，目標是讓近年畢業的大學畢業生，可對工作有更多了解。早前的實習生計劃，是由防疫抗疫基金資助，今年預算案已有類似措施，為年輕人6萬個有時限職位。在工程專業方面，相信發展局會在這些名額之中，預留一些給工程相關的畢業生。

【11:23】經民聯吳永嘉說，內地開放三孩政策，而本港將步入超老齡階段，質問林鄭月娥將如何訂定更全面的人口政策，包括吸引人才來港。

林鄭月娥指，本港生育率「低處未算低」，但本港沒有生育限制，政策亦不排斥生育較多子女的家庭，例如免費教育等，是否生育屬個人選擇。她說，傾向以吸引年輕人來港，並為港人提供更多的退休地點的方式改變香港人口結構。她指，將香港視為國家一部分，便不用擔心人口結構，長者可攜香港生活保障，在大灣區內地城市生活。

【11:22】商界廖長江問及，不少專家已澄清沒有「打疫苗致死」一事是不實資訊，亦提到應對變種病毒的疫苗加強劑，要有已注射第一代疫苗的基礎，問加強劑的說法是否屬實，與及哪一種方式接種最合個人利益。

林鄭表示，科學瞬息萬變，不敢講太多，但她和專家都可以確定疫苗接種「一定是現在有得打就打」，強調打針能夠保護自己及家人，令本港早日建立免疫屏障，即使有第五波疫情亦不會出現。她提到近日「好消息」：本港使用的內地科興疫苗已獲世界衞生組織核准作緊急使用，換言之，兩種本港疫苗都受世衞認可。

林鄭月娥。（梁鵬威攝）

葛珮帆稱「爆眼女」尋法援由公帑找數

【11:20】民建聯葛珮帆指，新屋嶺無性侵、「831無死人」、「爆眼女無爆眼」，稱這些只是仇警、反政府的假新聞，要求盡快立法打擊假新聞。她又稱，「爆眼少女」在無爆眼的情況下仍申請法援，包括阻止警方取得其醫療報告做調查、自選資深大律師並以公帑找數，她問林鄭會否跟進事件及改革法援制度。

林鄭指，任何個案須經過執法機關調查，有足夠證據便會作出檢控，再交由法庭判決，而在判決過程中，更多真相顯現於市民眼前，希望廣大市民多留意近月法庭就社會暴亂判決中展示的事實、真相，及法官在判刑的說話。

她強烈譴責所有人因不滿判決而對法官作出恐嚇、詆毀、起底等行為，有關行為不能接受，又指留意到法援制度因個別事件引起社會對制度有關注和討論，因有關刑事、民事的法援個案也涉及政府部門。她笑稱，恰巧自己下午將主持法援署五十周年的開幕典禮，她希望市民更了解法援制度，強調任何制度也要與時並進，亦不是指法援制度是盡善盡美，定時檢討制度是有需要的，又指現屆政府已把法援署的管理，已將民政事務局轉至政務司，政務司司長會作出跟進。

林鄭：無需要「監察式」要求公務員報告有否打針

【11:15】鄉議局劉業強表示，第四波疫情已完結，只有零星個案，商界也提出很多優惠，鄉議局自身也會推動秘書處、辦公室跟隨疫苗假期。他問，政府會否進一步要求公務員、紀律部隊必須打針，不然就要出示醫生紙，以及需自費檢測？

林鄭指，政府不是用某部門職系為介定，而是工作性質，優先呼籲前線公務員打針，因他們有高一點的風險，常常接觸到市民，約有5萬多人。她指現時如公務員不打針，須兩星期作一次檢測，這已帶來很多不便，目前來說仍是免費，政府會作檢視，是否要給多點推動力度，但目前不覺得需要這種做法。

林鄭又說，完全明白政府要以身作則，推動疫苗接種，但認為沒有需要「監察式」要求公務員報告有否接種疫苗，政府會強烈呼籲及促成他們接種。

【11:09】民建聯黃定光問到林鄭月娥有否向中央提出，與內地免檢疫通關的方案。林鄭月娥指，她與內地時常進行有關通關的討論，早前曾向國務院副總理韓正提出相關要求，對方明白通關對經濟民生的好處，但礙於各地疫情嚴峻，內地當局十分謹慎。

她稱，香港疫情達至「清零」，將更有條件通關，但強調接種疫苗是通關的必要條件，呼籲港人盡早打針。

【11:04】新民黨容海恩指政府不願「出手」提供誘因，指外國政府亦有現金抽獎，不明港府何以拒絕，又問及對第五波疫情區分未打疫苗人士之下，如何令因身體問題不能接種者不被歧視。

林鄭回應指，本港目前只有21%接種率，但本港有足夠疫苗及良好方便的接種中心，在參考了海外經驗後認為要提出誘因，但認為直接誘因應由商界提供，大家有共同目標推高接種率，不是「特區認為應該落水或不落水，而是共同承擔責任」。她強調一直的接種開支都由港府負責，算是體現了「民商官」合作。

她又回應指，第五波考慮區分有否接種疫苗是為了避免防疫措施一刀切，亦是專家的意見，強調健康理由一定有豁免，不適合接種者不會強求有此安排。

【1101】金融界議員陳振英發言時稱，2019年9月政府舉辦社區對話，但社會情況和參與者被起底等情況，故停辦社區對話，加上去年疫情爆發，令社區對話無法再舉辦。陳指，疫情發生以來，很多講座也是在網上舉行，又指《國安法》落實後，社會秩序已有所回復，他問政府會否回復社會對話，例如以Zoom對話聆聽訴求。

林鄭稱，事實上任何政府在施政時也是聆聽市民意見，唯一這樣才能保證政策到位，她強調現屆政府很重視與社會溝通，但過去兩年發生好多事，2019年發生社會事件前，很多公眾諮詢也是受到激烈反對和滋擾，但經過《國安法》和「完善選舉制度」後，香港迎來新局面，更有利官員與市民溝通，期望日後加強與市民互動和溝通，又指面對面、看到表情的溝通很有效，強調政府無停過舉辦Zoom meeting，但只集中某些界別，期望日後做得更開放。