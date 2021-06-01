政府研禁未打針者入食肆等場所　林鄭：非要「懲罰」或嚇市民打針

撰文： 周禮希 林劍 最後更新日期： 2021-06-01 10:48

特首林鄭月娥昨聯同公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始等官員見記者，推出「全城起動快打疫苗運動」，措施包括公阞員享疫苗假期，但同時表示一旦爆發第五波疫情，研究限制未打針人士進入食肆、學校、體育場所等，引起爭議。 特首林鄭月娥今天（6月1日）出席行政會議前見記者表示，相關措施並非要「懲罰」或嚇市民打針，而是不想防疫措施一刀切。

不會公開國安法年度報告

【10:02】眾新聞記者問及，2018年時任中聯辦主任王志民曾指「一黨專政」是偽命題，而林鄭翌日曾引述有關說法，問林鄭當時的說法是否仍然成立，與及特首的國安法年度報告是否已經向中央提交。林鄭聽後首先要求記者講清楚她當時的說法，再回應問題。

就國安法方面，她提到今日是6月1日，再過30日就進入國安法一周年，相信屆時律政部門甚至她本人都會有所回顧。她指，近年香港發生了很多事，而國安法為香港帶來很大影響，「當然會產生一定變化」，例如國安法要求傳媒、大學等都要履行國安法。

林鄭又指，《基本法》列明香港是中華人民共和國不可分離的一部分，亦直轄中央人民政府，故有責任履行《基本法》及憲法的涉港部分。她之後引用憲法有關共產黨領導角色的部分，指香港不可以做違反憲法的事，但保留了資本主義制度等，強調維護國家主權統一、領土完整是共同義務。

至於支聯會「結束一黨專政」口號，林鄭重申，在什麼情況下叫口號、執法機關蒐證、是否提出起訴等，當中有程序，最後交由法庭決定。

她提到4個國安法罪項，包括任何人用非法手段顛覆政權，不論政權屬特區或中央都是違法，強調事情複雜，難以簡單以「是或否」回應，又稱臨近這日子（6月4日），明白大家都會問遍各個官員，故希望今日在此講清楚。

林鄭月娥表示，不會公開國安法年度報告。（梁鵬威攝）

金融機構高層可免檢疫來港 林鄭：非特權階級

【10:00】有記者問到，政府容許來自金融機構、證券及期貨業和保險業的駐港及到訪高級行政人員，完成接種新冠疫苗後，就可獲豁免7至21日的強制檢疫，是否製造新的特權階級。

林鄭指，這個豁免檢疫的做法一直存在，政府一直有容許特定人員免檢疫往來，如官員、科學家等，都是有特定的目標，這不是特權階級，而是政府考慮到是時候恢復香港經濟一些運作，始終香港是國際金融中心。當然，這些高級行政人員也要有重要的商務目的，到達當地後也只能參與相關的活動，不能到社區自由走動，相信此安排已平衡商業與防疫需要。

另外，政府禁止六四集會遊行，但科學研究指只有極少數病毒傳播是在戶外發生，到底禁止集會是否合乎科學。林鄭指，相關活動已被警方反對，上訴程序已完結，沒有進一步補充。

林鄭月娥。（梁鵬威攝）

否認「罰」未打針市民：不想防疫措施一刀切

【09:53】對於一旦爆發第五波疫情，政府可能禁止未接種疫苗的人士進入處所，是否變懲罰未打針市民。林鄭回應時強調不是「罰市民」，指自4月公布的「抗疫新路向」，已表示希望日後可以避免「一刀切」的防疫措施，特別針對面授課堂，學校時開時關對亦學生不好。

林鄭月娥指，如果無法大幅提高疫苗接種率，又有新一波疫情來襲，屆時為了令學校能繼續面授課堂，才會有類似安排。她強調，早前有長時間需要網上授課，希望讓相關人士可正常回校上課及工作，但任何措施都會有豁免，包括不適合打針人窿，需要定期檢測。

至於實施時間表及適用處所，林鄭稱全無細節，因為最好不用適用，又指若之後接種率高而令社會有防疫屏障，就不需要使用這些措施。

▼「全城起動快打疫苗」記者會▼

+ 7 + 7 + 7

【09:52】林鄭開場發言時表示，感謝很多團體企業短時間內響應「全城起動」，大部分公營機構也跟隨，亦有其他商業機構支持。她希望未來日子有更多，但強調最終是依靠香港市民，呼籲市民別再猶豫，盡快在未來3個月打針。