六四32︱01消息：民協退出支聯會　黨員盼保區議員宣誓平安

政情
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今年是國安法下首個「六四」，支聯會早前申請六四燭光集會不獲批，近日重開的六四紀念館，亦因為被食環署「查牌」，暫時閉館。支聯會近月陷入政治風眼，相繼有不同成員、團體宣布退出，屬溫和泛民的民協。

據了解，民協上周向會員發信，宣布退出支聯會的消息，而本身以個人名義加入支聯會成員的譚國僑，亦跟從民協決定退出支聯會。

民協署理主席楊彧回應指，在現時新政治形勢下，他們衡量了國安法下政黨的風險後作出今次決定，形容每個決定都非常艱難，希望香港市民體諒。有民協中人分析，退出支聯會亦希望提高區議員宣誓的安全系數。

盼增區議會宣誓成功率　未定參選立法會

消息指，民協上星期已去信一眾會員，表示已退出支聯會。民協早前指，19名區議員將全部參與宣誓，強調組織服務重心歷年來都放在社區，顯示該黨有意繼續區議會的民生服務。

有民協中人指，今次退會決定的理由「昭然若揭」，相信社會能夠理解。另有民協成員指，今次退出支聯會一大原因，是希望提高成功宣誓的安全系數，指他們在「完善選舉制度」的條例草案二讀及三讀時表明將會宣誓，已算明顯宣示有關意願。

至於是否參選立法會，該民成員認為，很大程度取決於民協能否成功通過區議員宣誓的關卡，目前仍是未知之數。

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民陣「領頭車」司機岑永根亦退出支聯會

多名區議員近期退出支聯會，包括正因民主派35+初選案在囚候審的前區議員范國威、沙田區議會主席程張迎、元朗區議會副主席麥業成、公民黨陳琬琛等。多年為民陣及支聯會遊行駕駛「領頭車」的前區議員、民主黨創黨成員岑永根，早前亦登報發表聲明，指自己正式退出支聯會，不會再參與相關工作，原因同樣是基於《國安法》下的法律風險，形容對於決定感到無奈。

民陣不時在遊行時以汽車帶頭，司機是前區議員岑永根。圖為民陣舉行車隊巡遊活動。（資料圖片）

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