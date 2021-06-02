六四32︱01消息：民協退出支聯會　黨員盼保區議員宣誓平安

今年是國安法下首個「六四」，支聯會早前申請六四燭光集會不獲批，近日重開的六四紀念館，亦因為被食環署「查牌」，暫時閉館。支聯會近月陷入政治風眼，相繼有不同成員、團體宣布退出，屬溫和泛民的民協。

據了解，民協上周向會員發信，宣布退出支聯會的消息，而本身以個人名義加入支聯會成員的譚國僑，亦跟從民協決定退出支聯會。

民協署理主席楊彧回應指，在現時新政治形勢下，他們衡量了國安法下政黨的風險後作出今次決定，形容每個決定都非常艱難，希望香港市民體諒。有民協中人分析，退出支聯會亦希望提高區議員宣誓的安全系數。