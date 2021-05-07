支聯會捲風眼　多兩團體退會　傳「中間人」懷柔勸退出｜政圈風聲

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-07 07:00

今年是六四事件32周年，亦是《國安法》在港實施後的首個「六四」，堅守五大綱領的支聯會近月被捲進政治風眼，面臨前所未有的挑戰。支聯會秘書蔡耀昌接受查詢時表示，近月有5個會員團體退出支聯會，但該會由200多個會員團體組成，退出的會員團體所佔整體比例不高，支聯會如常運作，未受任何影響。 有以議員辦事處身份加入支聯會的區議員透露，最近有「中間人」向他聯絡，以「懷柔」方式勸喻他退出支聯會，但他明言不會退出，重申「平反六四」等綱領是其從政的根本信念，一旦退出就「甚麼都不是」。

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陳琬琛早前去信支聯會解釋並退會

支聯會由逾200個會員團體組成，下設常務委員會，基於歷史原因，民主黨、公民黨等民主派政黨本身並非會員團體，此亦非公開秘密。翻查支聯會常務委員會工作報告，每年平均只有零星團體加入或退出。

隨著梁耀忠議員辦事處早前以失去議席為由退會，外界關注會否爆發退會潮，蔡耀昌日前接受《香港01》訪問時透露，近期有3個會員團體退出，包括梁耀忠、陳琬琛議員辦事處；他昨天（6日）透露最新情況，近期有5個會員團體退出，意味日內再多兩個團體退會。

荃灣區議會主席、公民黨陳琬琛接受查詢時表示，其議員辦事處在六四事件後順理成章加入支聯會，但30年來也沒有參與會議或任何會務，因此早前已去信支聯會解釋，正式退會，強調沒有「中間人」聯絡過他。民主黨沙田區議會主席程張迎指，支聯會創立時，所有民主派區議員幾乎都在支聯會的團體名單「掛單」，但自己一直沒參與過支聯會會務。至於會否考慮退出，他坦言會思考「係咪要搞清楚」。

程張迎（下排中）自己一直也沒有參與過支聯會會務。（資料圖片/余俊亮攝）

程張迎稱思考「係咪要搞清楚」

民主黨屯門區議員何杏梅的議員辦事處同樣是支聯會的會員團體，她說：「未有諗過呢個問題（是否退出）」。資深民主派人士、沙田區議員衞慶祥則指，支聯會的會員名單已很久沒有更新（Update），笑言「好多（議辦）已經死咗（落選或結束）」，故思考是否退出「無意義」。前民協成員、深水埗區議員甄啟榮笑言：「我都唔知自己係會員，你（記者）同我講我先知」，他同樣表示未思考去留問題。

根據會員團體名單，「馮檢基議員辦事處」仍是會員之一，馮檢基笑言自己已沒有當議員，「應該要踢走我啦」。馮檢基指，民協本身是支聯會的會員團體，在他擔任主席的年代，每年也會派員出席周年會員大會，但坦言無留意自己的議辦是會員團體之一。

民主黨元老李華明早前談及民主黨應否參選時，提到有「中間人」呼籲民主黨參選，更就人選提出意見。（梁鵬威攝）

區議員引述「中間人」稱：「六四已經過咗好耐」

民主黨元老李華明早前談及民主黨應否參選時，提到有「中間人」呼籲民主黨參選，更就人選提出意見，有民主派中人形容，「中間人」的活躍程度大增，但由於入境內地仍須隔離檢疫，有部分「中間人」未能來港，目前只能透過短訊或電話與泛民中人聯絡。

一名以議員辦事處身份加入支聯會的區議員指，最近有「中間人」向他聯絡，以懷柔方式勸喻對方退出支聯會，對方稱「六四已經過咗好耐」，是時候退出，又「溫提」支聯會或有機會違法，籲他們退會。不過，該區議員直言，「平反六四」等綱領作為民主派的根，是他從政的最根本信念，明言即使違法也不會退出。另一區議員則說，未有收到「中間人」與他聯絡，但有區議員向他表示，近期有「中間人」致電收集情報，並籲退出支聯會。

蔡耀昌表示，沒有「中間人」找過他，亦無人與他提及有關情況發生，故未能評論，但強調每個支聯會團體也有加入和退出的自由，會方會尊重任何人的決定。他又指，不論是支聯會、會員團體及市民，均對六四秉持非常強烈的信念，不會受到任何情況影響，強調支聯會運作不受影響。