政圈風聲｜國安法下支聯會現退會潮　民主黨區會主席程張迎退出

撰文： 周皓宜 周禮希 最後更新日期： 2021-05-26 17:18

今年是《港區國安法》生效後的首個「六四」，支聯會能否在維園舉行六四集會，備受關注。全國僑聯副主席盧文端早前撰文指，支聯會綱領「結束一黨專政」直接觸犯《港區國安法》中的「顛覆國家政權罪」，呼籲泛民與支聯會切割。 支聯會本月初已經歷一輪「退會潮」，政圈近日再傳出，不少會員團體有意退出支聯會，包括沙田區議會主席、民主黨程張迎。程張迎回覆《香港01》查詢時表示，由於其議辦過去並無實質參與支聯會事務，因此已在5月初退出。 民主黨屯門區議會主席陳樹英亦承認，由於支聯會綱領有機會違反《國安法》，正考慮退出支聯會。

陳樹英：「結束一黨專政」或違國安法 傾向退出支聯會

支聯會原本由逾200個會員團體組成，不過自上月起，多個會員團體先後退出支聯會，包括梁耀忠議員辦事處、公民黨區議員陳琬琛、黎志強議辦等。至近日再傳出有會員團體計劃退出支聯會。



沙田區議會主席、民主黨程張迎表示，由於他本人及其議員辦事處一直以來並無實質參與支聯會事務，所以他在本月初已去函支聯會，表示其議員辦事處即時退出該會的會員團體組織。

民主黨陳樹英亦正考慮退出支聯會，指在香港國安法下，需思考法律要求方面的問題，認為支聯會綱領「結束一黨專政」有機會犯《國安法》。她相信，支聯會的路線或有機會需要調整。

不過，她強調即使退出，日後如果能夠配合支聯會的工作，都會盡力配合，例如元旦日紀念司徒華的活動。她預料支聯會的動員力，不會因為近日多個成員離開而受影響。

馮檢基表示，其議員辦事處原為支聯會會員，但在他2016年立法會選舉中落敗後已經解散，因此理論上其議辦在2016年已不屬支聯會會員。（資料圖片/梁鵬威攝）

馮檢基稱其議辦2016年已解散 理應不屬支聯會

立法會前議員馮檢基接受《香港01》查詢時表示，其議員辦事處原為支聯會會員，但在他2016年立法會選舉中落敗後已經解散，因此理論上其議辦在2016年已不屬支聯會會員，而他近日並無特別作出退出支聯會的動作。

有支聯會常委則指，支聯會會員團體名單一直「有進有出」，有部分團體退出是因為該組織已停止運作，不過他提到，即使有關組織已停止運作，也要向支聯會提出，才會從名單中除名。

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支聯會常委：領導層在囚對運作有影響

目前支聯會領導層中，主席李卓人早前因未經批准集結案被判囚、副主席何俊仁及秘書蔡耀昌亦因前年10.1遊行案被還押，仍屬自由身的僅餘副主席鄒幸彤一人。有支聯會常委表示，多名領導層在囚對支聯會運作一定有影響，但一眾常委仍可繼續維持支聯會運作，籌辦六四遊行及集會。

有常委指，支聯會已堅持五大綱領逾30年，當中的「建設民主中國」亦是為了推動中國進步，加上從來沒有官方說法表明「結束一黨專政」違反《國安法》，因此支聯會不會退縮。該名常委說，若最終六四晚會不獲批不反對通知書，或會採用去年舉行網上集會的模式，呼籲市民以自己的方式悼念六四。

該人稱，屆時維園不會出現「大台」，但相信悼念六四已成港人習慣，市民仍會自發到維園悼念。