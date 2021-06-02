六四32︱馬逢國：愈來愈接受天安門「無死人」說法　稱假訊息太多

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-06-02 20:31

六四事件周年臨近，立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國，被指當年曾聯署「港人建港」宣言，指六四事件「令港人心有餘悸」。他今日（2日）在立法會回應記者提問時，指自己「愈來愈接受天安門廣場無死人嘅事實」，稱從外國報道中尋求「真相」。

稱香港「大環境」已變

今日媒體媒引述馬逢國指，自己「愈來愈接受天安門廣場無死人嘅事實」，自己「好努力經過不同渠道尋求真相」，看過一些西班牙、美國的報道指天安門廣場沒有人死亡。他又指，理解八九民運學生的出發點，但事情發展愈來愈複雜，「證明有好多外國干預、好多誤導」，認為要以「客觀、公道」的角度在學校向學生呈現相關事件。

馬逢國接受《香港01》查詢時，證實有發表過以上言論。他指：「我喺網上睇過好多西班牙、美國嘅報道，嗰啲報道都話，天安門廣場無死到人」，但未有詳細解看了哪些報道。對於不少一手歷史紀錄片，指六四事件確有民運人士及平民死傷，馬逢國指「好多虛假訊息」，重申香港大環境已變，要客觀看待事件。

馬逢國於1989年曾參與「港人建港」聯署宣言。聲明指六四事件「震撼了香港人的心」，令港人「心有餘悸」，對此「極感憂慮」。《蘋果日報》記者日前在立法會向馬逢國查詢時，他批評記者「攔途截劫」，拒絕受訪。

經民聯梁美芬。（資料圖片）

梁美芬着記者自行看法律條文

基本法委員會委員、經民聯梁美芬被追問「結束一黨專政」口號是否違《國安法》，她僅稱：「大家可以睇睇法律」，指這個問題應由支聯會自行考慮其政綱內容，又稱2018年中國憲法已修改，「大家喺『一國兩制』底下，要考慮一國體制，喺我哋香港嚟講，點樣尊重同符合國家憲法。」

此外，今日特首林鄭月娥參與立法會答問大會，進場時被問到是否對支聯會「趕盡殺絕」、港人是否不能再悼念「六四」，都未有回應。