01獨家｜葉國謙姪兒、民建聯葉傲冬料任政制局副局長　輔助曾國衞

撰文： 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-05-26 21:29

現屆政府任期只餘一年多，但無阻新人加入「熱廚房」。《香港01》獲悉，行政會議成員葉國謙之姪、民建聯副秘書長葉傲冬，很大機會出任政制及內地事務局副局長，相關程序已進入最後階段。 葉傲冬前年區選意外落敗後，重返《文匯報》出任助理總編輯，負責本港政治新聞，有民建聯中人相信以葉傲冬履歷、背景，可勝任副局長一職，輔助局長曾國衞。 葉傲冬接受《香港01》查詢時表示，目前專注於報館工作，但若有崗位服務香港及國家，他十分樂意。

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曾任區會主席 區選爆大冷敗予「素人」陳梓維



陳帥夫今年2月以健康原因，辭任政制及內地事務局副局長，空缺至今未填補。據悉，早前有兩名民建聯成員獲政府「相中」，包括葉傲冬及前大埔區議員胡健民，最終由葉傲冬「跑出」，相關程序已進入尾聲，但未知何時公布。



現年40歲的葉傲冬出身於政治世家，父親是前市政局議員、葉國謙孿生弟弟葉國忠，可謂「根正苗紅」。葉傲冬出任區議員前，曾任《文匯報》政治版記者，專責立法會及人大政協新聞；至2008年躋身政圈，參選油尖旺區議會補選，成功當選並一直連任，2016年起更出任油尖旺區議會主席。



不過，建制派在2019年區選遭受重創，多名資深議員落馬，葉傲冬更爆大冷敗給手寫政綱、以「波衫look」做選舉相的「政治素人」陳梓維，成為網民熱話。葉傲冬敗選後重返《文匯報》出任助理總編輯，目前身兼多項公職，包括房委會委員、基本法推廣督導委員會委員等。

林鄭月娥早前主持《選委面面觀》節目，葉傲冬以油尖旺南分區委員會委員身份受訪。林鄭以「世侄」稱呼對方，自己可謂「睇住葉傲冬長大」。（《選委面面觀》片段截圖）

人工幾級跳 月薪逾20萬元



葉傲冬接受《香港01》查詢時表示，目前專注於報館工作，不回應揣測，但稱如有崗位服務香港及國家，他十分樂意。葉國謙則說，不會回應政府的人事問題。

有民建聯中委指，葉傲冬出身政治家庭，又任職政治記者多年，相當熟悉香港政制，對港府落實未來三場選舉、解說宣傳工作等，相信可幫輕局長不少，而且葉有地區實戰經驗，是合適人選。



根據財委會文件，政府在2021-22年度預留的副局長薪酬開支為313萬元，即每月約26萬元。按規定，副局長薪酬按各人資歷及相關工作經驗釐訂，現屆副局長人工至少約21萬元，若以上屆區議會主席月薪約6萬多元計，葉傲冬人工起碼「大躍進」三倍。



民建聯目前在問責班子有6人，為一眾政黨之冠，包括民政事務局局長徐英偉、財經事務及庫務局局長許正宇等，若再添一人，頗符合民建聯近月提出「多渠道參與管治」的目標。