李慧琼連任民建聯主席　黨目標參與選舉、管治　建立管治人才庫

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-04-27 20:14

建制第一大黨民建聯早前完成換屆選舉後，今日改選領導層，李慧琼連任主席，5名副主席亦原班人馬過渡，分別為張國鈞、陳勇、陳克勤、周浩鼎及陳學鋒，秘書長則為王舜義，盧文端當選監委會主席。 李慧琼表示，民建聯將有三個重點工作方向，其中在選舉改制後將需要處理本港深層次矛盾，推動社會變革，該黨適逢明年建黨30周年，將更新黨宣言，確立清晰的社會政策論述和主張，並以參與選舉及管治為兩大目標，亦會成立政策顧問團，邀請黨內外人士加入，以及建立政治管治人才庫。 換屆後的民建聯領導層人數亦有變動，5名副秘書長將減至1人，該人為油尖旺區議會前主席葉傲冬，至於鄭泳舜、顏汶羽等4人將卸任副秘書長回歸常委。另外，據悉民政事務局前局長劉江華將出任民建聯會務顧問，而該黨中央委員會將易名為執行委員會，至於由中委互選產生的常務委員會則改名為常務執行委員會。

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參與管治方面，李慧琼指，民建聯必須建立更全面的政策主張和論述，黨內原來的政策委員會將提升為政策倡議委員會，作為政策決策核心，並會設立政策顧問團，邀請黨內外資深人士參與，另會夥拍民間智庫，在做好政策研究的同時，汲納民間智慧，持續推動政策倡議，爭取政府採納落實。而民建聯亦會完善議會工作的責任分工，部分議員將負責政策倡議工作，部分則負責地區工作，鞏固社區聯繫。

被問到民建聯在年底立法會選舉的部署，李慧琼指，現時立法會正集中審議完善選舉制度草案，至於具體部署則要留待換屆後開會後再研究。她表示，該黨現時立法會中有13席，希望在日後90席中能爭取較多議席，但詳情暫未有討論。

早前有傳媒報道指，民建聯5名副主席的分工有變，由以往分擔立法會、青年與專業、人大政協、工商及經濟發展，地區工作等事務，改為分別專責大灣區工作、政策倡議等。李慧琼回應指，由於該黨剛完成領導層換屆，有關分工將於稍後才有定案。