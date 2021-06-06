聶德權：1700名旅遊從業員獲聘接種中心職位　疫情接種屬復業關鍵

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-06 17:51

政府早前推出計劃，聘請旅遊從業員參與全港24間接種中心的所有行政支援工作，公務員事務局局長聶德權今天（6日）指，在「防疫抗疫基金」創造職位計劃下，政府聘請約1,700位旅遊從業員，短期擔任24間疫苗接種中心運作管理及行政支援工作，指旅遊業「引頸以待起飛的一天」，關鍵在於疫苗接種。

外遊領隊Paul在片段中表示，疫苗計劃與旅遊業復甦息息相關

聶德權今天上載片段，受訪的旅遊從業員成先生指自己一直於旅遊巴公司工作，至今近20年，疫情關係公司停業，曾一度預備轉行，形容「之前絕對未試過這樣差的情況」，直至推出創造職位計劃，成先生才稍感安心，「這絕對是一個好計劃，起碼5個月有工作、有收入，還可以堅持下去。」

外遊領隊Paul在片段中表示，疫苗計劃與旅遊業復甦息息相關，期待協助更多市民接種後，令社會恢復正常，旅遊業也可以重振聲威，「所以我們在這裡返工的每位旅遊業同事，都好希望更多人來注射疫苗，之後就到旅遊業復甦的一日！」

聶德權表示，在「防疫抗疫基金」創造職位計劃下，政府聘請約1,700位旅遊從業員短期擔任24間疫苗接種中心運作管理及行政支援工作，又指他們從5月1日起接手中心工作已一個多月，各中心運作暢順，部分同事更接受挑戰，參與外展疫苗接種服務。他憶述，由旅遊業提議有關計劃，到政府「拍板」、調整細節再落實，僅用了10天時間，「全賴大家目標一致，願意多走一步」。

旅議會名譽顧問、旅遊業疫苗中心行政支援計劃召集人胡兆英呼籲，大眾盡快接種疫苗，協助建立社區保護屏障，讓所有人都能盡快恢復正常生活。