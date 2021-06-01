無打第一代疫苗不可打第二代？聶德權：第二代基於已接種兩劑疫苗

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-01 11:32

政府昨日公布一系列推動全民接種新冠疫苗措施，包括由今日（1日）起至8月31日接種疫苗的公務員，每打一針翌日可放假一天。公務員事務局局長聶德權表示，該日期限制是配合疫苗接種中心運作至9月底的計劃，希望大家在8月底已接種了第一針疫苗。 對於專家何栢良建議政府加強公務員接種疫苗的誘因，例如將薪酬與打疫苗掛勾，已打疫苗的公務員不用減薪。聶德權回應指，薪酬調整本身有機制，早前公布的薪酬趨勢淨指標只是當局考慮的六大因素之一，他雖然認為誘因重要，不過要提供適合的誘因。 政府專家顧問袁國勇日前指，若現時無打第一代疫苗，不會可以打第二代，聶德權表示，即使日後有第二代疫苗，亦是建基於已接種的兩劑疫苗，呼籲市民盡快接種。

環保署為推動轄下員工接種疫苗，推出「環保同心抗疫盃」，讓最高接種率的隊伍參加大抽獎，送出總值10萬港元禮品，由高層自願贊助。（資料圖片）

聶德權表示，各部門有方便公務員接種疫苗的安排，讓公務員預約打針，有需要可申請放假休息。他重申公務員需要服務市民，有義務接種，否則須每兩星期檢測，而每打一針放一日假的安排，是為了方便同事休息，強調政府作為最大僱主，想作帶頭作用。

至於已完成接種的公務員，聶德權指要對他們予以肯定及支持，所以已接種者每打一針有一日假，補假可於明年3月31日前申請。他稱不希望放假太集中，考慮到可能影響對市民的運作。

有報道指，環保署署長自發向下屬提供包括Staycation等十萬元獎品鼓勵接種疫苗，聶德權指，已透過各部門首長呼籲公務員接種，只要大家認為合適都可以。

有人憂慮誘猶措施令大批公務員在未來三個月打針並放假，聶德權表示做到相關安排。（資料圖片）

信公務員接種率高於全港

節目主持問及，目前社會只有兩成人接種了，其他大部分未打，問聶德權會否擔心很多公務員趕於未來短時間內放假。聶德權說，相信公務員隊伍前線員工接種比率應高於全港；即使與全港一樣，未來三個月都可以做到相關安排，相信部門亦會配合。

聶強調，接種疫苗永遠都是知情、同意的情況之下進行，如公務員工作涉及執法等，工作較高風險者，為了保護同事、保護其他同事及市民，有接種疫苗都會比較好；不接種者可每兩周檢測，他認為屬合理安排。

聶德權：社會面對疫苗有「集非成是」問題

近日有指不打第一代疫苗者，不可接種第二代疫苗，聶德權稱按他理解，新一代加強劑的基礎，是在原本已打疫苗的基礎之上進行，他認為就接種疫苗方面，近月有概念「集非成是」的問題。他引述防疫專家曾浩輝指，有關死亡個案有一定誤會，強調疫苗在「全球都有打，如有嚴重問題早已浮現出來」，市民不應誤會，最重要是現時的疫苗對已變種病毒有效，呼籲市民不要等，盡快令社會有所保障。

本港昨天全日已接種了36,372針疫苗，而昨日預約有3.7萬多人，屬近期新高，他認為反應踴躍，希望可維持。