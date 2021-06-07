盧文端：支聯會只有解散或取締兩個選擇　刪口號不改「顛覆」性質

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-07 12:05

支聯會今年六四集會再度被禁，其口號「結束一黨專政」亦被建制派人士指控不符《國安法》。全國僑聯副主席盧文端今日（7日）再於報章撰文，指就算支聯會刪去「結束一黨專政」的綱領口號，亦不可能改變支聯會「顛覆組織」的性質，《國安法》的環境也不允許「保存支聯會」。 他認為支聯會目前只有兩個選擇：解散或被取締。現時執法機構取態是對支聯會「既往不咎」，「如果支聯會自行解散，支聯會內的泛民人士相信會『平安無事』。」

▼國安法下首個六四▼

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以為刪掉口號就可保存屬「政治不正確」

盧文端在《明報》撰文指，經歷了許多國家的「顏色革命」之後，可以更加清楚地看到，當年發生的「北京風波」（指六四事件），實質上是一場失敗的「顏色革命」，「由這場動亂衍生出來的支聯會，實質上就是一個『顏色革命』的組織。」他提到，支聯會所講的民主，就是西方所指的「多黨制」，組織的名稱到「五大綱領」每一句話，都無一不是針對中國共產黨的執政地位，實質上是以「民主」之名，行「顛覆憲法規定的共產黨領導的國家基本制度之實」。

他認為，僅僅只是刪掉「結束一黨專政」這句話，就能改變支聯會「顛覆組織」的性質，說法太過天真，「支聯會從名稱到綱領，從口號到行動，從歷史到現實，從來就是一個反對共產黨領導的顛覆性組織，不可能只是刪掉其中一個口號就可以繼續保存。如果這樣做，既為國安法所不允許，也在政治上不正確。國安法之下，支聯會只有兩個選擇：或者自行解散，或者依法取締。」

全國僑聯副主席盧文端。（資料圖片）

引初選案 指自行解散可避監禁

盧文端認為，執法機構現在對支聯會的取態是「既往不咎」，如果其自行解散，相信會內的泛民人士會「平安無事」；可是等到執法機構依法取締，支聯會中的泛民人士將有可能面臨涉及加入違反國安法顛覆組織的追責問題，「實際後果就很難講了」。他提到，民主派35+初選案中，因涉及違反國安法，涉案人士大都不准保釋被還柙，這是一個「嚴重的警號」。

最後盧文端呼籲「有見識的泛民人士」，盡快推動自行解散支聯會。「這不僅可以『保護』希望在香港政壇繼續發展的泛民人士，也可以讓他們『體面』地切割與支聯會的關聯，免除是否退出的『選擇困擾』。」

蔡耀昌：政治風險一直都存在

支聯會秘書蔡耀昌於港台節目回應指，親中人士以撰文或其他手法威嚇支聯會，已不是第一、二次，這種情況確實近來愈來愈嚴重。他指，支聯會一貫以來做法都是堅持紀念六四歷史、追求真相和公義，形容這是「處驚不變」，又提到政治風險一直都存在，自1989年起，支聯會已經常被指控為「顛覆組織」。