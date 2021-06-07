戴偉紳接任英國駐港總領事　操流利普通話　與華裔男友成婚成佳話

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-07 23:01

英國外交部今天（7日）公布，曾任英國駐泰國大使、三度派駐派中國的戴偉紳（Brian Davidson）將於下月就任英國駐香港及澳門特別行政區總領事，接替早前退休的賀恩德。戴偉紳表示，他於80年代末在北京展開駐外工作，其後亦兩度派駐中國，對今次到香港擔任總領事一職，感覺非常熟悉，他與丈夫張志鵠（Scott Kelly Chang）對未來數年以香港為家，感到非常高興。

戴偉紳將於下月就任英國駐香港及澳門特別行政區總領事。（英國外交部圖片）

曾於內閣辦公室分析國際恐怖主義

根據英國外交部的資料，戴偉紳於1985年加入英國外交部，曾派駐中國北京、廣州和上海，以及立陶宛和澳洲，上一個職位是擔任英國駐泰國大使。戴偉紳在劍橋大學三一學院取得法律系學士，操流暢普通話、法文，亦略懂立陶宛文及泰文。

在英國期間，戴偉紳曾於內閣辦公室擔任分析員，分析國際恐怖主義，亦曾借調到倫敦國際金融服務公司擔任副行政總裁。

戴偉紳於2014年與華裔男友張志鵠結婚，成為首批在英國駐華大使館結婚的同性伴侶，育有三名孩子，婚禮當時在中國國內引起熱議。戴偉紳表示，與丈夫對未來數年以香港為家，感到非常高興。

指必須了解中國

戴偉紳當時在微博公開同性婚禮照片，冀展示英國社會的開放與多元，他早前接受國內媒體訪問指，以中國今天的角色，注定在未來十年，無論在哪裡、無論做甚麼，必須了解中國，「因為它不是你的合作夥伴就會是你的競爭對手」。