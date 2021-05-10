加拿大駐港總領事後繼人選未有定案　南傑瑞留給下任的最重要建議

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-10 12:30

加拿大駐港澳總領事南傑瑞90年代初被派駐香港，展開其外交官生涯，至2016年再重返本港，成為駐港領事館掌舵人，他形容自己猶如「夢想成真」一樣，再次回歸其鍾意的地方，最遺憾莫過於仍未有探索香港每一個角落，並寄語繼任人不要重蹈其覆轍。 南傑瑞將於下周六（22日）卸任，他回憶其30年外交官生涯，除了2次駐港外，亦3次被派駐京，目擊逐步走向開放，至現時環境大變，難免唏噓，其對華、對港經驗十足，會否專注跟進香港議題？他表示，現階段未能透露工作細節，但強調「我仍然會由衷地關心香港，與所有朋友保持聯繫」，他亦再許願，希望可以再次回歸香港這個他早已植根的地方。

南傑瑞形容，回歸香港長駐的夢想終於成真，事隔5年再談到當日的感受，他嘴角仍不禁向上揚。（李澤彤攝）

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南傑瑞2016回歸香港，成為加拿大駐港澳總領事館的掌舵人，是相隔25年後再次踏足香港的土地。他憶述當年接獲消息時，感到非常興奮，回歸香港長駐的夢想終於成真，事隔5年再談到當日的感受，他嘴角仍不禁向上揚。

南傑瑞1990開展其外交官生涯，被派駐香港任職初級職員，他抵港後便入讀中文大學的中文文憑課程，翌年畢業後便要北上，到北京大使館工作。踏上外交官之路31日，他被派駐華5次，當中2次在香港，3次在北京，儘管駐京，仍不時要穿梭港、京兩地，他透露其中一名兒子在港出生，另一名兒子部分童年亦是在香港渡過，形容自己早已「植根香港」。

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5年過去，他即將在下周六（22日）卸任返回加拿大，他流露出不捨之情指，「離開真的很困難」，他在香港結交了不少好友，與香港市民亦培養了深厚感情，不過闊別家鄉多年，現時終於可以重返加拿大亦能解思鄉之苦，但他強調自己不會忘記香港，「我仍然會由衷地關心香港，與所有朋友保持聯繫，希望未來有機會在香港、加拿大或他鄉再聚。」

南傑瑞苦笑承認，駐港總領事之位是「燙手山芋」，但同時亦是他事業的高峰，但無論是否滿途荊棘，仍不減他對香港的愛，他形容獲任命為駐港澳總領事是「榮幸」。（李澤彤攝）

過去5年，由立法會宣誓風波、反修例示威走到國安法，香港猶如經歷一次又一次驚濤駭浪，被問到今次任期是否30年外交生涯中最棘手，他苦笑承認，駐港總領事之位是「燙手山芋」（hot potato），但同時亦是他事業的高峰，但無論是否滿途荊棘，仍不減他對香港的愛，他形容獲任命為駐港澳總領事是「榮幸」，他大讚香港的人才、環境、天然資源等都令人難以忘懷，更指在疫情期間忘於探索香港，根本不覺得被困，「我感到很幸運能置身香港」，說到這裏，他再次許願，「我期望將來能再次回來」。

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南傑瑞苦笑承認，駐港總領事之位是「燙手山芋」，但同時亦是他事業的高峰，但無論是否滿途荊棘，仍不減他對香港的愛，他形容獲任命為駐港澳總領事是「榮幸」。（李澤彤攝）

雖然其繼任人選仍未有定案，亦未知何時才會接掌領事館，但南傑瑞已叮囑對方抵港後，要盡情發掘香港每一個角落，「我很後悔我仍未到訪香港每一處」，更形容「這是最重要的建議」。

本港近年局勢不穩，不僅港人人心未定，連在港加拿大人亦可能飽受威脅，南傑瑞希望繼任人每年與300,000在港加拿人大和各大企業聯繫，他形容加拿大社區極多樣性，這項工作已十分繁重，但為他們排難解憂十分重要。

其對華、對港的經驗十足，回去會否繼續跟進本港事務？他表示，現階段未能透露，只能說他未來幾年會留在加拿大，暫不會派駐其他國家。