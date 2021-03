加駐港總領事：工作簽證非直接移居　討論熱烈惟未見申請潮｜專訪

撰文: 林穎嫺 謝媛彰 最後更新日期: 2021-03-19 12:43

《港區國安法》實施後,移民潮再現,「國際線」亦相繼回應,除英國和澳洲外,加拿大去年11月亦宣布推出3條新途徑,打開大門,讓港人移居當地,其中一項為讓在5年內取得認可大專學歷港人取得工作簽證,計劃2月8日開始接受申請,在本港社會引起激烈迴響。 加拿大駐港澳總領事南傑瑞接受《香港01》專訪時指,今次的移民措施「本身並非直接(移居加國)途徑」,「仍有待觀察它如何銜接其餘兩個『香港途徑』」他透露正在當地工作和攻讀專上學位的港人,將有機會「跳過一步」,直接成為加國居民。他又強調和平示威在加拿大並非罪行,並不會對有案在身的青年「落閘」。 對於北京表態拒絕承認BNO護照,加拿大無視北京的警告為港人提供政治庇護和移居渠道,南傑瑞強調,加國並非對港人提供新的旅遊證件,僅調整港人移居當地的既有途徑,不相信北京或港府有任何認為這些措施會構成威脅。 (駐港總領事專訪系列之三)

南傑瑞坦言,「開放式工作簽證本身並非直接途徑」,「仍有待觀察它如何銜接其餘兩個(為港人而設的)途徑」。(歐嘉樂攝)

「開放式工作簽證本身並非直接途徑」

加拿大政府去年11月宣布,推出3條「香港途徑」(Hong Kong Pathways),讓港人移居當地,當局上月初公布其中一條途徑的細節,即讓過去5年畢業的合資格大專生取得為期3年的「開放式工作簽證」(open work permit),他們3年後能否在加國落地生根仍是問號,其餘兩個措施又是甚麼?

南傑瑞坦言,「開放式工作簽證本身並非直接途徑」,申請人需要到加拿大工作,他們日後或符合資格申請其他途徑,但「仍有待觀察它如何銜接其餘兩個(為港人而設的)途徑」,當局將會宣布另外兩大途徑的詳情。

「香港途徑」僅適用於「真香港人」

現時在加拿大修畢大專學位後,要先申請畢業生工作簽證,工作滿一年才能申請永久居留身份。南傑瑞透露,另外兩個途徑將會讓現正在加國讀書和工作的港人能「跳過一步」,能直接永久定居加國。

加拿大的做法有別於澳洲,持香港特區護照和BNO的港人均能申請。惟南傑瑞強調,這3條途徑僅適用於「真香港人」,申請人必須長期定居香港,並非所有持香港身份證人士都能申請,但近幾年曾到外國升學的人仍符合資格。

加拿大的做法有別於澳洲,持香港特區護照和BNO的港人均能申請。(資料圖片 / 羅國輝攝)

工作簽證開放申請已逾一個月,各大討論區均議論紛紛,南傑瑞認為,這個為港人度身而設的移居途徑「似乎有很大迴響」(There appears to be a great deal of interest),不斷有人遞交申請,但坦言並未見暴升的趨勢,笑言申請「未超出系統負荷,系統未被壓垮」。被問到申請和審批數字,他卻指現時仍在申請的初步階段,「言之尚早」。

英國、澳洲亦相繼推出優惠港人的移民措施,在爭奪港人方面會否現激烈競爭?南傑瑞直言,不認為「香港途徑」是與英國的BNO「5+1」等方案競賽,樂見其他國他為港人踏出一步,更形容各國的措施能「互補不足」(we see complementary among our programs),「一些香港人能夠選擇,這十分棒」,更信心滿滿地表示,「我們相信加拿大是最佳選擇」。

南傑瑞說,各國為港人推出的措施都有所不同,但出發點都「與港人並肩而行,為港人提供出國機會,以及承認港人,尤其是年輕人的處境去年起了變化,而這是加拿大力所能及的事。」(歐嘉樂攝)

記者在訪問期間提到坊間指加國的政策為「救生艇」,南傑瑞斷言:「我們不會說『救生艇』政策,我們只會說『香港途徑』,這是特別為港人而設的措施」,各國為港人推出的措施都有所不同,但出發點都「與港人並肩而行,為港人提供出國機會,以及承認港人,尤其是年輕人的處境去年起了變化,而這是加拿大力所能及的事。」他特別提到,加拿大特別關注香港局勢,在國安法實施後,已立即採取多個行動回應,更是首個暫停與港引渡協定的國家。

和平示威並非罪行,不會對有案在身青年「落閘」

反修例和國安法浪潮,一波未平一波又起,被捕人士不計其數,被問到會否對有案底的青年「落閘」,南傑瑞斬釘截鐵地說:「在加拿大,市民參與和平示威並非罪行,當局亦明言,因為參與政治事件而被定罪、起訴和被捕的人絕不會被拒諸門外」,而加拿大已有既定系統審查其罪行的性質,會否對加拿大構成威脅,過往亦有背負案底的人通過相關審查。他續指,公務員,甚至是曾為建制陣營效力的人亦可透過「香港途徑」出走加國,強調當局「不會對你的政治活動進行審查」。

根據加拿大移民、難民及公民部的數據,去年接獲30宗港人的難民庇護申請,有21宗已處理,22宗有待審批,是當地2012年修訂了難民法例以來,首次有超過20人申請庇護並獲處理。協助流亡海外港人的加拿大組織「新香港文化協會」早前表示,已有14名港人獲批難民身份,是對港人批出政治庇護最多的國家。

中國駐加拿大大使叢培武去年底曾警告加國切勿去港人提供政治庇護(資料圖片)

調整移民政策,不相信會對北京構成威脅

中國駐加拿大大使叢培武去年底曾警告加國切勿向港人提供政治庇護,惟加拿大卻不理中國反對,為港人提供「避風港」。被問到再推出對港人優惠的移民措施,會否如英國一樣,惹起北京報復?南傑瑞指,暫時未見北京有任何行動,又指加拿大與英國的做法不能相提並論,強調加國並非對港人提供新的旅遊證件,而是單純調整港人移居當地的既有途徑,不相信北京或港府有任何認為這些措施會構成威脅,又形容加拿大是移民國家,一直很歡迎港人定居於此,「現在只是變得更歡迎(港人),而非針對任何人或任何事的舉措,只是為港人提供機會的積極方法」。

