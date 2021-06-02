新冠疫苗｜再有單位抽獎？林鄭透露有地產商正籌劃「有份量」獎賞

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-02 23:29

為了鼓勵市民接種新冠疫苗，近日政商界紛推出各項優惠，包括送樓、現金抽獎等。特首林鄭月娥今晚（2日）在facebook表示，很高興由政府啟動的「全城起動 快打疫苗」運動，得到很多公私營機構響應，為僱員接種疫苗提供便利或假期，亦為已接種的市民提供各類型的獎賞。 她又透露，今日出席一個建造界的活動時，聽到一位地產發展商表示正籌劃一項「頗有份量」的獎賞，但她未有公布獎賞是甚麼。

林鄭表示，日前主持「全城起動 快打疫苗」記者會時，剛獲悉當天有個源頭未明的初步確診本地個案，當時她心想「清零」的目標又再出現阻滯。但今日衞生防護中心公布經過調查、基因分析及專家審視後，這宗個案屬疫苗病毒株污染，而非感染個案，並已從確診個案數字中剔除。換句話說，香港已經連續40日沒有本地源頭未明的個案，亦已35日沒有任何本地個案，足證本地個案基本上已經達致「清零」。

她續指，個案「清零」固然令人振奮，但環顧周邊地方的疫情反彈，社會不能有所鬆懈，應該趁機通過市民大規模接種疫苗，築好防疫屏障，防範新一波疫情來襲。林鄭說，很高興由政府啟動的「全城起動 快打疫苗」運動，得到很多公私營機構響應，為僱員接種疫苗提供便利或假期，亦為已接種的市民提供各類型的獎賞。

林鄭稱，政府歡迎商界的配合，但最終還是要得到市民的踴躍支持，她呼籲市民立即行動，預約接種疫苗，讓香港能徹底「清零」。