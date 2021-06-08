何柱國轟林鄭累港被制裁　葉劉指行會曾支持修例：鬧埋我都無所謂

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-08 20:55

全國政協常委何柱國昨（7日）在電台節目中，批評特首林鄭月娥提出修訂《逃犯條例》是「自把自為」，令香港被制裁，「你（林鄭）有無諗到，你俾人私人制裁啫，但你害到我哋香港俾人制裁。」 行會成員、新民黨葉劉淑儀今（8日）接受民主黨前主席劉慧卿訪問時表示，若要說集體負責制，當時行會成員亦曾支持修訂《逃犯條例》，認為不應只怪林鄭一人，「鬧埋我都無所謂」。她在節目後再稱，何柱國非首次批評林鄭，兩人過往都針鋒相對。葉劉又指，何柱國是生意人，或因修訂《逃犯條例》改變經濟環境，令其生意有損失，故他特別「勞氣」。 被問到林鄭近日在民建聯「政道」課程中大談當特首「甜酸苦辣」，是否有意連任？葉劉稱不想作任何猜測，但她認為任何一個人當行政長官都想擔任十年，「因為五年過得好快，如果你真係有議程，有政策都要十年、八年先睇到落實。」

被問林鄭是否有意連任，葉劉稱不想作任何猜測，但她認為任何一個人當行政長官都想擔任十年，「因為五年過得好快，如果你真係有議程，有政策都要十年、八年先睇到落實。」（資料圖片）

葉劉淑儀在節目後被問到，若參選特首會否怕被制裁。葉劉稱，不只是特首，連擔任高官都要付出代價，如保安局局長李家超亦被制裁，生活圈子亦收縮不少，「我諗做得特首嘅人都知道有好大壓力」。對於林鄭被制裁是否其參選優勢，葉劉淑儀認為將來擔任特首的人都可能被制裁，「你唔可以話因為某人已經受制裁所以畀多啲分佢，如果有勇氣出嚟面對制裁，你都應該要加分啦。」

至於她本人會否參選？葉劉回應劉慧卿時稱現時仍言之過早，「你都選過舉，你知講咗呢句說話有咩後果㗎啦」，直言或面對法律後果，「計數都仲小事，變咗可同你飲餐茶都畀人話拉票、賄選。」劉慧卿其後再問她若參選特首會否感屈辱，葉劉稱參選去拉票屬正常，不應被視為屈辱，她又指自己在2016年參選特首，當時每個界別都有拉票，包括民主派主導的專業界別，「食幾多檸檬啊」，「劏房都去過N次，棺材都瞓過啦。」

劉慧卿稱，現時每日都要去探獄和聽審，沒時間去想選舉。（OurTV節目截圖）

葉劉：若一個政黨不參選「過幾年無人記得你」

葉劉其後反問劉慧卿，民主黨會否派人參選立法會選舉，又直指若一個政黨不去參選，「過幾年無人記得你」。劉慧卿回應指，現時每日都要去探獄和聽審，沒時間去想選舉，「我地咁多人鎖咗喺入面，不只是民主黨黨友，還有其他人，呢一、兩年拉咗萬幾人，你話嗰民心就係咁，心急如焚，仲邊到得閒去選，選選選乜鬼野啊。」

葉劉反指若不進入議會會失去聲音，劉慧卿稱，民主黨稍後會召開員大會決定，但她認為現時形勢兇險，「你仲扮無嘢，唔該你畀票我啦，人地喺以為我哋發癲。」葉劉直言，做政治要付出代價，「搞政治not a piece of cake，唔講得笑，大家應該心理有準備。」