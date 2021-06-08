何柱國轟累港被制裁　林鄭支持人大立反制裁法：義憤填胸護國安

撰文：周皓宜
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特首林鄭月娥及多名中港官員，自《港區國安法》實施後遭美國制裁。全國政協常委何柱國昨（7日）在電台節目中批評林鄭月娥提出逃犯修例是「自把自為」，令到香港被制裁，「你（林鄭）有無諗到，你俾人私人制裁啫，但你害到我哋香港俾人制裁，你知唔知呀！」
林鄭月娥今（8日）出席行政會議前回應指，每日有很多人評論政府施政，她及特區政府繼續謙卑聽取意見。她又指，特區政府對外國制裁有親身體會，支持北京制訂《反外國制裁法》，相信任何維護國家主權及尊嚴的中國人，亦會有同樣義憤填胸的立場。
指外國制裁屬政治操弄
林鄭月娥指，全國人大常委會正訂立《反外國制裁法》，特區政府對外國制裁有親身體會，她非常支持國家做法，令日後反制裁措施有法律依據，強調並非國家先發制人，而是「以其人之道，還治其人之身。」
她引述新華網報道指，國家訂立《反外國制裁法》源於過去一段時間，某些西方國家出於政治操弄需要，或意識形態偏見，利用涉疆涉港等藉口，造謠污衊、遏制打壓中國，違反國際法及國際關係基本原則，依據當地法律，對中國國家機關、組織及工作人員實施所謂制裁，粗暴干涉中國內政，中國政府對這種霸權主義行徑予以譴責，「我認為任何維護中國主權、尊嚴及核心利益的中國人，都應該有這種義憤填膺的立場。」
特首林鄭月娥日前出席民建聯政道課程開學禮。（資料圖片／梁鵬威攝）
《香港01》日前報道，林鄭月娥出席民建聯「政道」課程，與學員閉門交流時大談擔任特首的「甜酸苦辣」，坦言「預咗一世被制裁」，因翻查美國政府制裁伊朗官員紀錄，被制裁者即使日後不在位，仍繼續被制裁。