何柱國轟累港被制裁　林鄭支持人大立反制裁法：義憤填胸護國安

特首林鄭月娥及多名中港官員，自《港區國安法》實施後遭美國制裁。全國政協常委何柱國昨（7日）在電台節目中批評林鄭月娥提出逃犯修例是「自把自為」，令到香港被制裁，「你（林鄭）有無諗到，你俾人私人制裁啫，但你害到我哋香港俾人制裁，你知唔知呀！」

林鄭月娥今（8日）出席行政會議前回應指，每日有很多人評論政府施政，她及特區政府繼續謙卑聽取意見。她又指，特區政府對外國制裁有親身體會，支持北京制訂《反外國制裁法》，相信任何維護國家主權及尊嚴的中國人，亦會有同樣義憤填胸的立場。