梁美芬稱商界「谷針」成效大過政府　倡只提供全港人口七成疫苗

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-09 18:54

立法會今（9日）通過由經民聯林健鋒提出的「重建社會信心」無約束力議案，要求政府成立振興經濟委員會，為疫後經濟復甦制訂行動綱領，並促請問責官員在制訂重大經濟和民生政策時，加強與持分者溝通，透過落區、舉辦論壇等廣泛收集民意。 建制派何君堯提出的修正案亦獲通過，他要求加強18區民政事務專員管理地區的權力，令他們可以快速反應，達至「地區事務，地區解決」的效益，從而改善民生。 多名建制派議員發言支持有關議案及修正案，經民聯梁美芬說，商界鼓勵市民接種疫苗成效較政府高，認為政府應善用市場力量，又指政府日後應只提供可涵蓋全港人口七成的疫苗，「大家一定搶住去打。」

保險界陳健波稱，政府單是加強持分者溝通並不足夠，指目前政府制訂政策前會諮詢議員及市民意見，但研究政策以至正式拍板的過程保密，作出最終決定後才會與議員商討。（鄭子峰攝）

梁美芬認為，政府應發揮「小政府、大市場」的優勢，鼓勵商界配合政府政策。她以新冠疫苗接種計劃為例，指政府聲嘶力竭呼籲市民接種的效果不如商界，「香港人好得意，政府叫你行東，就要行西」，建議日後疫苗最多提供全港人口的七成，「唔夠食嘅，大家一定搶住去打。」

陳健波建議政府制定政策期間 與議員保持溝通

保險界陳健波稱，政府單是加強持分者溝通並不足夠，指目前政府制訂政策前會諮詢議員及市民意見，但研究政策以至正式拍板的過程保密，有最終決定後才會與議員商討，「我覺得係通知多過諮詢議員」。他說，社會複雜多變，政府官員沒有可能次次準確掌握民意，認為政府在政策制訂期間須與議員保持溝通，不要「閉門造車」。

新民黨容海恩表示，近日商界湧出支持疫苗接種計劃，百花齊放，但缺乏政府配合，希望政府可透過安心出行，讓市民統一申請由商界提供的獎賞計劃。（鄭子峰攝）

容海恩倡以安心出行統一商界谷針優惠申請

新民黨容海恩說，近日商界湧出支持疫苗接種計劃，百花齊放，但缺乏政府配合，希望政府可透過安心出行，讓市民統一申請由商界提供的獎賞計劃，方便市民之餘能確保市民資料不會外洩。

政務司司長張建宗回應指，很高興商界響應政府計劃，為已接種疫苗的市民提供各式各樣的獎賞，是民商官合作的好例子。他說，特區政府重視地區發展，全力支持民政專員的工作，在餘下一年的任期中，政府會善用得來不易的穩定理性局面，全力解決民生問題。

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