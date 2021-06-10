陳啟宗冀學校以普通話教學為主　盼下一代港青做夢也是用普通話

撰文：吳倬安
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恒隆地產董事長、香港明天更好基金執行委員會主席陳啟宗昨天（9日）出席一個網上會研討會，指香港年青人現在也會學校說普通話，希望香港所有學校的教學，也應該以普通話為主，又指廣東話與其他方言一樣值得保留，但是為著香港的經濟前途，必須把普通話學得更好。
他希望香港下一代青年做「中國夢」的時候，也是以普通話來做夢，「我常常說一句話，就會怎麼樣才是把一個語言學好，那是當你做夢的時候，你是用甚麼語言的，希望香港下一代年青人，做夢的時候，當然要做『中國夢』，都是以普通話來做夢，那香港就很有前途。」
指中國發展不可能等香港
上海市政協港澳台僑委員會、上海社會科學院、香港再出發大聯盟和香港明天更好基金昨天合辦「2021年滬港合作與發展研討會」，陳啟宗致辭時表示，世界局勢發展非常快，中國發展不可能等香港，香港要重新出發，不能再自我中心，寄語港人應轉換角色，以「國家本位」思考問題。
陳啟宗又指，香港近數年經歷多重困難，認為在《國安法》下，香港迎來最好機遇，又指國家發展有香港是最好，但沒有香港也不是太大問題，認為香港人自問「誰更需要誰」。
我常常說一句話，就會怎麼樣才是把一個語言學好，那是當你做夢的時候，你是用甚麼語言的，希望香港下一代年青人，做夢的時候，當然要做『中國夢』，都是以普通話來做夢，那香港就很有前途。
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