陳啟宗冀學校以普通話教學為主　盼下一代港青做夢也是用普通話

恒隆地產董事長、香港明天更好基金執行委員會主席陳啟宗昨天（9日）出席一個網上會研討會，指香港年青人現在也會學校說普通話，希望香港所有學校的教學，也應該以普通話為主，又指廣東話與其他方言一樣值得保留，但是為著香港的經濟前途，必須把普通話學得更好。

他希望香港下一代青年做「中國夢」的時候，也是以普通話來做夢，「我常常說一句話，就會怎麼樣才是把一個語言學好，那是當你做夢的時候，你是用甚麼語言的，希望香港下一代年青人，做夢的時候，當然要做『中國夢』，都是以普通話來做夢，那香港就很有前途。」