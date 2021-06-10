日前高調批林鄭　何柱國今巧妙避問題　狂眨眼問：似唔似佢？

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-06-10 22:31

前日（8日）在電台節目中批評特首林鄭月娥的全國政協常委何柱國，今日（10日）出席活動時，被問到如何看待林鄭的回應，何柱國即時扮林鄭不停眨眼，「生鬼」表情避開話題。

何柱國前日在商台節目《光明頂》指：「你（林鄭）有冇諗到，你俾人私人制裁啫，但你害到我哋香港俾人制裁，你知唔知呀！全香港因為你無聽勸告，自把自為，令到香港（被）制裁。你被私人制裁好似好痛苦，咁我哋受苦又點樣呀？」

林鄭月娥其後回應說，特區政府對外國制裁有親身體會，支持北京制訂《反外國制裁法》，相信任何維護國家主權及尊嚴的中國人，亦會有同樣義憤填胸的立場。

何今日出席一個活動時，再被記者追問有否回應。他突然不停眨眼，問記者：「我眨眼眨得夠唔夠？」「似唔似佢（林鄭）？」巧妙避過傳媒追問。

何柱國之前表態想參選特首，記者再提起時，他強調自己：「都係想搵個機會（與林鄭）辯論啫。」

着記者參選特首 「你哋去我就陪你哋」

特首選戰將於明年舉行，近期林鄭月娥與前特首梁振英均頗為活躍，外界傳聞兩人參選機會較大。被問到兩人之間會支持誰，何柱國突然問記者「有沒有香港身分證？」「是是不住滿7年居民？」記者回答「是」之後，何柱國即表示：「咁我支持你哋選特首，你哋去啦！」

有記者反應快，說：「我哋做唔到你對手呀。」何即表示：「你哋（參選）我就陪你哋啦，好嗎？」

▼何柱國過去多次批評林鄭▼