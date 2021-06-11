何君堯斥同性戀危害人類生存　稱五眼聯盟接納同志變「屎眼聯盟」

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-06-11 13:19

同樂運動會（Gay Games）明年11月在港舉行，建制派立法會議員何君堯繼日前指活動帶來的經濟收益是「污糟錢」後，昨（10日）在個人網上節目再發炮抨擊，稱同性戀危害人類生存，對擁有傳統價值觀的人造成威脅，又形容五眼聯盟在接納同志運動後已淪為「屎眼聯盟」。 何君堯稱，香港不應像五眼聯盟般接納同志運動，反而應用中國憲法對抗，指出中國憲法提及要建立民族自信，脫離帝國、殖民和霸權主義，又指如要安定繁榮便要傳宗接代，「男男係無得生，女女係無得生，走向滅亡！」

稱同性戀者對擁有傳統觀念的人構成威脅

何君堯說，婚姻在法律上的定義為一男一女，同性戀會「搞到亂七八糟…..男男點生？女女點生呢？」他稱，若訂立了同性戀婚姻制度，「到時叫爸爸媽媽（同性伴侶）仲得唔得？唔得㗎噃！爸爸係男性喎，媽媽係女性喎！呢個係顛覆性問題。」

他表示，同性戀者對擁有傳統觀念的人構成威脅，他不能接受社會遭到完全顛覆，又稱進行同性戀性教育時將會是爆炸性顛覆，「傳統都未教得掂，仲教另一種款式！」

強調沒有歧視同性戀者 性傾向屬個人自由和取向

何君堯強調，他並沒有歧視同性戀者，性傾向屬個人自由和取向，但批評同樂運動會借運動會推動同性婚姻運動，罔顧傳統家庭價值觀。

何君堯日前在立法會會議上指出，政府不應插手同樂運動會，否則形同「推動同性婚姻合法」，直斥活動「有失體面」，更指：「唔想賺呢啲污糟錢，呢10億元（預計收益）要唔要都罷。」