香港製造｜何君堯憂美國拒從世貿裁決　邱騰華：非一個國家說了算

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-02 14:22

美國前總統特朗普去年宣佈取消香港的特殊待遇，本港生產的商品出口至美國時，必須標記其原產地為「中國」，不得使用「香港製造」標籤。商務及經濟發展局局長邱騰華今天（2日）在立法會表示，港府已向世貿爭端解決委員會設立的專家組提交首份書面陳述。 建制派立法會議員何君堯批評美國橫蠻無理，擔心美國日後不依從世貿專家組作出的裁決，問港府屆時會否向在港的美國投資者，施予相等的懲罰措施。邱騰華說，世貿根據機制、法理作判決，不是一個國家說了算。

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料世貿專家組6至9個月內裁決「香港製造」爭端



邱騰華表示，根據過往世貿仲裁結果，美國有贏有輸，批評美國不是世貿的負責任成員，包括利用不同方法阻撓參與爭端解決上訴機制的成員。他說過往數年，政府已在不同場合對美國作出批評和指摘，美國一方面依賴一個共同機構處理爭端，一方面阻礙其他成員在機制內的正式運作，做法輸打贏要，強調世貿並非「不是一個國家說了算」。

邱騰華又指，港府已向世貿提交書面陳述詳述香港的立場，闡明美國的規定除了不合理地歧視香港原產貨品外，亦違反多項世貿協定，包括《原產地規則協定》、《技術性貿易壁壘協定》及《關稅與貿易總協定1994》，料專家組須6至10個月處理。

邱騰華。（資料圖片）

代表廠商會的工業界（第二）議員吳永嘉指，「你唔理政治，政治都主動搵你」，不少港商純粹想與外國企業做生意，惟遭反華勢力粗暴干預，認為特區政府應主動跟進和提供協助。邱騰華指，本屆政府已多次指出，美國以為能透過中美貿易戰損害中國的利益，但美方也要付出代價，例如美國在香港貿易的盈餘減少。

自由黨黨魁鍾國斌指，不少廠家在東南亞設廠，惟面對緬甸近期出現政治動亂，不少在緬甸的本港廠家「唔知點算好」，憂血本無歸，他問政府有否主動向這些廠商提供協議。邱騰華表示，本港駐雅加達和曼谷的人員關注有關情況，如有需要會向相關人員提出協助。