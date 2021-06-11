陳兆愷：坊間對三權分立有誤解　基本法清楚規定香港為行政主導

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-11 15:04

有關香港政治體制是否存在「三權分立」，去年中成為了社會討論焦點。終審法院非常任法官陳兆愷表示，坊間翻譯“separation of powers”為三權分立，普遍存有誤點，涉及行政、立法及司法機構是否分工合作，還是權力對抗；同時也混淆了三個機構的職能及權力。 陳兆愷稱，三權分工的概念包含職權分配，以及互相監察和制衡原則，目的都是為預防濫用權力，然而在實際情況下，一般是行政主導或立法主導。他指出，自回歸後，基本法清楚規定香港的架構為行政主導。

法官權力受制衡 建議法院制訂清晰判案指引

陳兆愷日前出席中總講座時指出，司法的職權包括執行及解釋法律、保障人權和自由，以及監察行政機關和立法機關，香港司法獨立，即司法機關獨立於行政和立法機關，而法院審判程序和判決不受干預，這對維護法治、彰顯公義並增強社會對法治和司法制度，甚為重要。但他稱，法官權力是受到制衡，當中包括除特別情況外，所有案件必須公開聆訊；法官必須根據証據和法律原則判案等。

陳兆愷強調，法院不能凌駕於行政機關和立法機關之上，市民可就法官的表現作出投訴；對法庭判決不滿更可提出上訴。他建議為確保判決質素，法院有需要制訂清晰的判案指引及加強培訓，同時法官有需要提供清晰判詞，包括判詞摘要，讓社會大眾了解判決的理據。