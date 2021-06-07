附和梁振英？經民聯倡開發大欖郊野公園邊陲　大規模重建公屋

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-07 21:46

本港房屋問題嚴峻，經民聯提出《香港十年安居計劃》，目標開發2,400公頃土土地，興建65萬個單位，將香港人均居住面積由161平方呎增加至200平方呎。 經民聯建議政府推動大規模公屋重建，務求把公屋輪候時間中目前的5.8年，縮短至4年或以下。全國政協副主席梁振英早前重提發展大欖郊野公園邊陲，經民聯亦有相同建議，強調要透過多元化方法造地建屋。 梁振英晚上在社交網站發文，稱完全同意經民聯的主張，指自己得到來自多個專業的專家協助，在過去幾個星期進行初步研究，包括實地勘察後，已確立規劃和工程上的可行性。

經民聯提出《香港十年安居計劃》，目標開發2,400公頃土土地，興建65萬個單位，將香港人均居住面積由161平方呎增加至200平方呎。（張浩維攝）

目標提升人均居住面積至200呎

經民聯主席盧偉國指，亞洲多個主要城市的人均居住面積均大於200呎，但香港人均面積只有161平方呎，希望能將香港的人均居住面積提升至200呎。他說，該黨提出的《香港十年安居計劃》需要開發2400公頃土地、興建65萬個單位，初步估算10年工程總值合共12,900億，可貢獻建造業4,283億元，並創造60萬個職位。

經民聯立法會議員梁美芬指，現時全港有26條公共屋邨可以重建，估計可提供36萬個單位，促請政府啟動大規模重建公屋，並定下路線圖及時間表。經民聯希望政府透過重建增加公屋供應，將公屋輪候時間中目前的5.8年縮短至4年或以下。

倡開發郊野公園邊陲、新界土地

另一經民聯議員吳永嘉建議政府以「開發新界」作號召，大幅開發新界土地，提供逾2,600公頃住宅用地，包括1,000公頃由發展商持有的農地、74公頃棕地、1,200公頃祖堂地和360公頃濕地緩衝區。他認為，政府應在制度上拆牆鬆綁，提高賠償金額，包括以甲級農地標準向棕地及祖堂地持有人作出賠償。

經民聯又建議開發郊野公園邊陲地帶，爭取在元朗大欖及沙田水泉澳共40多公頃土地上發展房屋，研究在1,329公頃的邊陲地改劃成住宅用地。

梁美芬表示，該黨的建議與本屆政府提出的「明日大嶼」計劃沒有矛盾，但「明日大嶼」較長遠，市民「等唔切」，需要能夠即時舒緩房屋問題的措施。（張浩維攝）

被問到開發郊野公園邊陲在「土地大辯論」中未獲市民支持，有多大信心建議會被本屆政府接納，盧偉國指，現屆政府任期餘下一年時間，深層次問題不會在一年內解決，因此該黨提出有關願景，強調要透過多元化方法造地建屋，才可解決房屋問題。

梁美芬表示，該黨建議與本屆政府提出的「明日大嶼」計劃沒有矛盾，但「明日大嶼」較長遠，市民「等唔切」，需要能夠即時舒緩房屋問題的措施。

全國政協副主席梁振英指，完全同意經民聯的主張。（盧翊銘攝）

梁振英稱專家確認其倡議可行

梁振英稱，完全同意經民聯的主張，指自己得到來自多個專業的專家協助，在過去幾個星期進行初步研究，包括實地勘察後，已確立規劃和工程上的可行性，又指為了爭取時間，將會採取邊辦土地變更用途手續、「邊開盤賣樓」的看法。