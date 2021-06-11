梁振英再提房策　稱大欖郊野公園邊陲70公頃地已可建2.5萬居屋

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-11 13:07

全國政協副主席、前特首梁振英近日頻頻出招，上月發表疑似房屋「政綱」，重提在任特首期間建議撥出不超過100公頃、位於大欖郊野公園的邊陲土地，興建約2萬至3萬居屋單位，每呎劃一售6千元，引起熱議。 梁振英今日（11日）再在Facebook上載短片，稱自從提出相關建議後，社會的反應非常好。經專業人士評估後，只需用70公頃土地就能提供2萬5千個實用面積500呎的居屋單位，另再加上1千多人的低密度長者獨立住宿單位。

梁振英稱，經專業人士評估後，只需用大欖郊野公園邊陲70公頃土地（深藍色範圍）就能提供2萬5千個實用面積500呎的居屋單位，另可建1千多人的低密度長者獨立住宿單位（綠色範圍）。（梁振英Facebook圖片）

梁振英：不反對其他增加土地供應建議 但希望不要排除郊野公園邊陲建屋

梁振英表示，在2017年最後一份施政報告中提出相關建議，並邀請房協進行硏究，惟之後被新一屆政府叫停。他稱，在規劃師、工程師、建築師和測量師的協助下繪製圖紙，說明用70公頃大欖郊野公園邊陲土地，就能提供2萬5千個實用面積500呎的居屋單位，另再加上1千多人的低密度長者獨立住宿單位。梁振英說，有關圖紙只是初步研究結果，未來會繼續深化相關建議。

梁振英續指，立法會現時已沒有拉布，令這建議更加可行。他強調，自己不反對其他增加土地供應的建議，但希望不要排除郊野公園邊陲地帶，「我們要讓香港人，包括年青家庭，看到置業的希望，越快越好。我們也要讓香港人看到短期內越住越大，越住越好的希望」。