5000元消費券｜民調：八成人倡加碼至一萬　七成人希望一筆過派發

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-14 14:02

政府將向市民派發5000元電子消費券，本月底公布詳情，7月接受申請。民主黨今（14日）召開記者會，公布消費券民調結果。調查結果顯示，八成受訪者要求加碼至一萬元，另有六成五60歲以上長者無使用八達通以外的電子消費平台。 民主黨福利政策副發言人蘇逸恒表示，結果反映不少長者沒使用電子消費平台的習慣，促政府向長者發放現金取代電子消費券。民主黨稱早前曾將有關建議去信財政司司長陳茂波，惟未獲採納，強調會再將民調結果去信陳茂波。

▼消費券申請、使用13大須知 3類人不可領取▼

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六成半60歲以上長者無八達通以外電子支付平台

民主黨在本月3日至12日期間，用電話訪問985名市民。結果顯示，八成受訪者要求加碼至一萬元，亦有逾七成人認為政府提供的5000元消費券應該一次過發放。民主黨福利政策副發言人鄒穎恒表示，結果反映大部分市民希望一次過領取消費券，不希望分兩期甚至五期領取。

另有八成半受訪者贊成政府將派消費券擴展至18歲以下人士。民主黨青年政策副發言人曾自鳴認為，疫情期間，不少學生需購買額外學習設備，故希望政府從善如流，讓18歲以下的香港市民受惠。

政府早前公布將使用八達通、「WeChat Pay微信支付」、「Alipay支付寶」及「Tap & Go拍住賞」四個電子消費平台發放消費券。調查結果指，六成半的60歲以上受訪者無八達通以外的電子支付平台，亦沒有使用電子消費平台的習慣。民主黨促政府向長者發放現金取代電子消費券。

調查同時指，有兩成七市民使用PayMe，只有約一成或不足一成人使用「WeChat Pay微信支付」、「Alipay支付寶」及「Tap & Go拍住賞」。民主黨經濟及工商政策發言人陳堡明表示，政府應積極考慮將PayMe納入發放消費券平台。對於政府表明有意透過電子消費券推廣電子支付平台，陳堡明認為，政府理應研究如何降低電子支付手續費，否則那就是揠苗助長。