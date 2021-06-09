5000元消費券｜準備工作進入最後階段　財庫局爭取本月公布

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政府派發5,000元電子消費券準備工作已經進入「最後直路」，4間儲值支付工具商有份。八達通早前表示，系統能分辨用戶支付金額，是否屬於消費券的使用範圍內，而儲入八達通的消費券可用於零售商戶及交通工具消費上。

財經事務及庫務局回覆《香港01》查詢時表示，消費券計劃的準備工作已進入最後階段，預計本月下旬公布計劃的詳情。

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與支付工具及其他單位測試　確保流程暢順

財庫局表示，消費券的準備工作已經進入最後階段，正敲定各細節。局方會與4間儲值支付工具營辦商及其他協作單位進行系統測試，以確保登記及發放消費券的流程暢順。

財庫局表示，如果測試結果滿意，會於本月下旬公布計劃的詳情。屆時，登記程序、發放安排、消費券的適用範圍等會一併公布。

▼八達通正向商戶推廣使用八達通機，以配合消費券發放▼

八達通營業及市務總監李玉兒昨日在電台節目中表示，市民於政府網站統一登記後，若選擇以八達通收款，只需要登記八達通號碼，亦不限於用個人八達通卡。她指，用戶可當正常金額消費，料可用於交通工具上。

李玉兒說，市民在八達通App登記八達通卡後，可查詢消費券的使用紀錄。若選擇不安裝App的用戶，屆時亦可致電熱線查詢。她亦重申，任何八達通卡均能以卡號登記消費券，包括不記名八達通、個人八達通。

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