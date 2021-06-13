陳茂波6月底公布新一批銀色債券　電子消費券推動數碼經濟發展

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-13 11:31

財政司司長陳茂波今日（13日）發表網誌，指最新一批的通脹掛鈎債券（iBond）認購反應熱烈，超過71萬人申請；初步認購總額超過545億港元。政府將於6月底公布新一批銀色債券（Silver Bond) 的發行詳情，認購年齡門檻由65歲降低至60歲。 另外，他談及發放電子消費券是為推動電子支付和數碼經濟發展，相信本港的電子消費有增長的空間。

財政司司長陳茂波表示，推電子消費券推動有利數碼經濟發展。（資料圖片 / 羅君豪攝）

新一批的通脹掛鈎債券（iBond）上周結束認購，陳茂波認為反應十分熱烈，將發行額由原來的150億元調高至200億港元。他指，共超過71萬人申請，比去年發行的一批債券大幅增加55%；初步認購總額超過545億港元，比去年多40%，兩者都創出2011年發行以來的新紀錄。

而政府在6月底公布新一批銀色債券（Silver Bond) 的發行詳情，發行額將不少於240億港元，合資格認購年齡亦會由65歲降低至60歲。

陳茂波在網誌又提到，本港金融服務發展蓬勃，但在消費層面的電子支付及網上銷售卻仍有很大的提升及增長空間。

本港網上商品零售總額逾81億元

今年首四個月本港網上商品零售總額逾81億元，按年升53%，遠高於整體零售銷售8.3%的增幅。惟增長僅佔本港總零售額的7%，比率遠低於內地的逾20%，陳茂波相信本港仍有頗大的提升空間。

陳茂波指，若果本港在電子支付方面停滯不前，未來勢必削弱本地企業和小商戶的經營空間，消費者的產品選擇和便捷度亦會被犧牲，不利於數碼經濟在香港的整體發展，而政府所推的電子消費券計劃可以讓市民額外消費之餘，亦可推動電子消費的應用，協助小商戶多參與電子平台。